〈房產〉預售屋將限制換約 買新成屋變划算？房仲算給你看

預售屋轉售換約將受限，短期恐壓抑預售屋買氣，讓部分消費者開始考慮買新成屋，但新成屋有比賣「未來價」的預售屋便宜很多嗎？根據市調統計 12 月底預售屋、新成屋成交均價，目前北台灣縣市如台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹縣市，則是預售屋建案平均成交價高於新成屋建案，價差最大為新竹縣市每坪價差 5.1 萬元，最小為基隆市，僅差每坪只有 2000 元。

住展企研室經理成采錡指出，預售屋限制換約的討論，有望提升新成屋對消費者的吸引力，但目前北北桃基預售屋、新成屋價差每坪都不到 3 萬元，加上不少成屋是預售完工後的重推案，可售戶別有限且偏大，對預算相對少、期待購買小坪數單位的購屋族來說，預售屋建案現階段為止仍具備產品選擇多、購屋門檻相對低、付款壓力較小等優點。

統計顯示，從北台灣各縣市來看，價差最大的是宜蘭縣，預售屋成交均價約每坪 22.2 萬元，新成屋則來到每坪 27.4 萬元，新成屋較預售屋每坪貴 5.2 萬元，價差達 23.4%。原因包括在地購屋族更青睞新成屋，以及單價較高的透天建案多採先建後售模式。

價差最小的縣市則是基隆市，預售屋平均約每坪 24.7 萬元成交，新成屋每坪 24.5 萬元，坪僅差 2000 元，價差 0.81％。

至於北台灣三直轄市，台北市預售屋建案均價約每坪 107.6 萬元，新成屋建案均價則爲每坪 104.8 萬元，預售屋比新成屋每坪貴約 2.8 萬元，價差約 2.67％。新北市預售屋成交均價每坪約 48.7 萬元、新成屋每坪 47.8 萬元，兩者每坪僅差 9000 元，價差 1.88%。桃園市預售屋成交均價每坪 32 萬元，較新成屋每坪貴 2.4 萬元，價差達 8.1%。

但提起近年變化最大的，還屬新竹縣市。2021 年 12 月時，新竹地區還是新成屋建案價位比較高，平均成交價較預售屋貴每坪 2.7 萬元，不過到了 2022 年 12 月，預售屋建案成交均價已經來到每坪 39.1 萬元，將新成屋建案每坪 34 萬元的價格甩在後頭，兩者每坪相差 5.1 萬元，價差約 15%。預售、新成屋建案價位翻轉，主要與建商往二、三線地區推出預售屋建案，及精華區買盤外溢有關。

成采錡表示，預售屋限制換約預期短期內將壓抑預售屋市場買氣，長期則使預售屋推案量減，部分買盤轉往成屋市場，可成屋供給正面臨兩大不利因素，一是營建業缺工問題未解，工地延遲完工情形仍常見，二是房地合一 2.0 實施衍生 5 年重稅閉鎖期，限制二手市場的成屋委售量。若成屋供給未能及時釋出，則一波波被政策逼進成屋市場的需求，恐成為成屋價格的一大支撐。