路透：大中華區總裁朱曉彤獲拔擢 成特斯拉二把手

根據路透掌握的企業內部公告，特斯拉大中華區總裁朱曉彤已獲得升遷，將負責美國生產業務以及北美和歐洲的銷售業務，這將使他成為特斯拉汽車業務的第二號人物，僅次於執行長馬斯克 (Elon Musk)。

內部公告顯示，朱曉彤的大中華區總裁頭銜沒有變動，且截至周二 (3 日)，他還保留特斯拉在亞洲其他地區銷售業務的最高層級職稱，這讓朱曉彤成為繼馬斯克後最受矚目的特斯拉高層，他將直接負責所有主要市場的電動車交付和主要生產基地的營運作業，仍在建設中的柏林廠除外。

根據路透取得的內部組織結構圖，必須向朱曉彤直接報告的特斯拉管理層包含德州超級工廠生產總監 Jason Shawhan、費利蒙 (Fremont) 工廠資深生產總監 Hrushikesh Sagar、歐洲、中東和非洲副總裁 Joe Ward 等，特斯拉在中國、日本、澳洲和紐西蘭的地區經理將繼續向朱曉彤匯報。

針對上述報導，特斯拉未立即回應置評請求。

路透此前報導，特斯拉去年底曾將朱曉彤與他的團隊調往美國，協助處理加州和德州廠的生產問題，這也讓同事們對於他在特斯拉擔任更重要的角色寄予厚望。

朱曉彤接下全球管理層職位，正值馬斯克因分心經營推特而遭猛烈批評之際，部份分析師和股東呼籲馬斯克採取行動，加強公司經營，更專注在特斯拉的業務上。

特斯拉周一 (2 日) 公布第 4 季交車數約 40.5 萬輛，全年交車突破 131 萬輛，同創紀錄新高，但未達市場預期。特斯拉 (TSLA-US) 周二 (3 日) 收盤重挫逾 12%。