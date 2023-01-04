〈美股盤後〉新年首個交易日收黑 特斯拉遭血洗 蘋果市值跌破2兆美元

全球經濟衰退陰霾不退，美股新年首個交易日開高走低，受美元走強和中國需求問題影響，國際油價暴跌，能源股領軍大跌，做空機構持續「血洗」特斯拉，砍單消息促使蘋果市值跌破 2 兆美元，四大指數週二 (3 日) 全數盡墨。

道瓊收盤小跌 10.88 點，標普走低 0.4%，那指下滑 0.76%，費半受挫 1.23%。

最新數據顯示，全球製造業在 2022 年底持續低迷。標普全球週二公布，美國去年 12 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值為 46.2，創 2020 年 5 月以來最低。歐元區 PMI 終值 47.8，仍低於景氣榮枯線。財新週三公布數據顯示，去年 12 月份中國 PMI 降至 49.0，連續第五個月萎縮，為 3 個月來最低。

政經方面，美國前聯準會主席葛林斯潘週二指出，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 2022 年連續升息後，美國爆發經濟衰退將是最有可能出現的結果，薪資成長、就業增長仍然需要進一步放緩，通膨回落才不會是暫時的。

前聯準會紐約分行總裁 William Dudley 週二也認為，美國經濟衰退有可能發生，但可能不會出現嚴重放緩。國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 近期警告，今年全球經濟會更加艱難，預計全球三分之一地區將步入衰退。

此外，美國國會週三換屆，眾議院易手由共和黨掌控，但眾議院議長選舉過程中，所有候選人均未達 218 票門檻，進入多輪選舉階段，創 1923 年以來首見。呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 在第 1、2 輪投票中拿 203 票，第 3 輪僅拿 202 票，由於議長遲遲難產，眾議院進入休會狀態。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.61 億例，死亡數突破 669 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

全球至少有 14 國祭防疫新令防止中國疫情擴散，摩洛哥外交部決定禁止所有從中國的旅客入境，無論其國籍為何。

週二 (3 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 6 大板塊收黑，能源、資訊科技和非必需消費品領跌，通訊服務板塊表現相對強勁。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以蘋果表現最差。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.74%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.01%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.10%；Meta (META-US) 上漲 3.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.17%。

道瓊成分股漲跌互見。聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.18%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.06%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.04%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.41%；3M (MMM-US) 上漲 2.13%。

費半成分股逾半收黑。NVIDIA (NVDA-US) 跌 2.05%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.67%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.22%；美光 (MU-US) 上漲 0.78%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.14%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.49%；AMD (AMD-US) 下跌 1.16%。

台股 ADR 以中華電信表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.62%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.16%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.89%。

企業新聞

《日經新聞》報導，蘋果因應需求疲弱，要求減少 AirPods、Apple Watch 及 MacBook 零件生產。受砍單消息拖累，蘋果 (AAPL-US) 週二挫低 3.74% 至每股 125.07 美元，市值跌破 2 兆美元，目前為 1.99 兆美元。

蘋果市值週二跌破 2 兆美元 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 崩跌 12.24% 至每股 108.10 美元，創下 2 年多來的最差單日表現。特斯拉去年第四季電動車產量和交車量，及全年交車量均創新高，但交車量仍不如分析師預期。摩根大通分析師 Ryan Brinkman 下調特斯拉獲利預期和目標價，加劇拋售壓力。

華爾街正就特斯拉 2023 年前景展開激烈辯論，就連長期多頭 Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 都擔憂，特斯拉 2023 年的交車量可能成長 35%-40% 範圍內，因為該公司必須在緊張不安的背景下製定更保守的計畫。

晶片製造商 Nvidia 下跌 2.05% 至每股 143.15 美元。Nvidia 和電子製造商鴻海 (富士康) (2317-TW) 週二宣布合作開發自駕汽車平台，將生產基於輝達 Drive Hyperion 自駕平台的電動車。

有報告指出中國地鐵使用率有所回升，顯示染疫潮可能已在一些都會地區達到高峰，中概股週二走強，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上漲 4.42%， 百度 ADR (BIDU-US) 走升 4.15%。

經濟數據

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 終值報 46.2，預期 46.2，前值 47.7

美國 11 月營建支出月率報 0.2%，預期 - 0.4%，前值 - 0.3%

華爾街分析

新的一年對投資人來說可能不是一個全新的開始，美股策略師警告，2022 年困擾市場的重大逆風將延續到 2023 年，包括通膨、聯準會緊縮政策，以及隨著進一步升息帶來美國經濟硬著陸的風險。

Opimas 執行長 Octavio Marenzi 表示：「2022 年充斥聯準會升、美股、美債市場大屠殺，而且其他市場也參與其中，市場就 5% 終點利率的預期是太過盲目樂觀了。」

Marenzi 研判：「如果看看現在通膨，終點利率不會只有 5 %，預期 2023 年會有更多痛苦，基本上是來自同樣的壓力、重現 2022 年走勢。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主