馬斯克在2023年可以做三件事把特斯拉重新導入正軌

專家認為，特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 還是有能力讓這家電動車製造商的股票在 2023 年再次走高。

辭去推特領導者的職務，並不是激發特斯拉多頭胃口的唯一方法。至少 Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 這麼認為。

他發布了一份清單，列出他希望馬斯克在 2023 年做的 10 件事，以扭轉人們對特斯拉的看法。

艾夫斯的第一個建議並不令人意外：馬斯克應該在下個月底之前任命一位新推特 CEO。

但艾夫斯在 2023 年對該公司提出的其他三個特別想法更引人矚目，認為這是對特斯拉股票的潛在利多，即使馬斯克繼續擔任推特 CEO。

艾夫斯的建議如下：

●董事會改組，納入更多在科技和電動車領導方面有經驗的人。我們相信，在這個脆弱的時期，華爾街會歡迎董事會的新成員加入。

●回購、回購、再回購。宣布一項重大的股票回購計畫對華爾街的信心來說很重要也很關鍵，鑑於特斯拉擁有巨大的股票市值，我們認為在這些水平回購股票是個明智的戰略舉措。

●特斯拉獲利結構的更多財務指標和透明度。我們相信這是該公司的一顆隱藏的寶石，在中國和柏林廠和奧斯汀廠的生產及銷售量都在增加。長期獲利率目標將是吸引華爾街的關鍵。

可以肯定的是，今年特斯拉的交易對多頭不利，執行上述任何行動項目對於失敗的投資論點來說，都是唾手可得的成果。

就艾夫斯本人而言言，他維持對該股優於大市的評級和 175 美元的目標價； 特斯拉股價周四 (29 日) 收於 112 美元。然而，11 月初時，艾夫斯對該股的目標價維持在 250 美元。

對於現在的特斯拉多頭來說，馬斯克只需停止在推特上花更多時間。艾夫斯寫道：「將注意力重新集中在特斯拉，而不是推特上；而且可以與新推特 CEO 的任命齊頭並進。」「馬斯克是特斯拉的生命之源，反之亦然。」