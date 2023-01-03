〈美股早盤〉2023年第一個交易日 主要指數開高

美股主要指數周二（3 日）在 2023 年的第一個交易日開高，本周美國將公布一系列經濟數據，同時聯準會（Fed）也將公布會議紀要，替未來升息路徑提供更多線索。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或 1%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲 0.8%。

隨中國經濟復甦的跡象提振市場對全球經濟的樂觀情緒，美股開盤前主要期貨指數走高，另外美國公債價格和美元也上漲。

外媒報導指出，中國地鐵使用量的恢復表明，中國一些大城市的新冠肺炎感染可能已經觸頂，這提振香港和在美上市的中國公司股價反彈。阿里巴巴 (BABA-US)、百度(BIDU-US) 和電動車商蔚來汽車 (NIO-US) 盤前股價走高。

投資人還在大舉買入美國政府債券，押注 Fed 將放慢升息步伐，美國公債周二創下 20 多年來最強勁開局。

今年股市開局樂觀，去年股市創下金融危機以來最大跌幅，而債券也因各國央行上調利率以抑制通膨而下跌。在去年最後幾個月，一些壓力有所緩解，因為 Fed 指出一條不那麼激進的緊縮道路，而中國退出新冠清零政策也提振市場情緒。

其他市場方面，國際油價在美元走強的壓力下走跌，逆轉早些時候的漲幅，另外由於持續溫暖的天氣抑制需求，歐洲天然氣價格下滑。日元兌美元一度升至 6 個月新高，隨後回吐漲幅。

截至台北時間周二（3 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 6.73%，至每股 114.89 美元

美國電動車龍頭特斯拉去年交車量較前年成長 40%、去年第四季也創下 40.5 萬輛的佳績，優於前年同期的 30.8 萬輛，然而兩項成績均不及華爾街分析師預期，主因受到物流問題、需求放緩、利率攀升和經濟衰退疑慮影響。特斯拉盤前股價跌近 4%。

PayPal(PYPL-US) 早盤上漲 4.72%，至每股 74.58 美元

Truist 金融公司將 PayPal 股票評等從「持有」（Hold）至「買入」（Buy）後，該股盤前漲近 3%。Truist 上調 PayPal 股票目標價，表示目前的估值看起來合理。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤上漲 5.74%，至每股 10.31 美元

中國造車新勢力蔚來汽車、小鵬汽車 (XPEV-US)、理想汽車(LI-US) 去年 12 月一共交付 48,340 輛車，年增 19%，創有史以來最高單月銷售總量，其中理想汽車以 51% 的年增幅奪冠，儘管 3 家車商各自單月交車成績均未達年初既定目標，但強勁的總成績仍提振投資人信心。蔚來汽車盤前漲逾 3%、小鵬汽車漲逾 6%、理想汽車漲逾 6%。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 終值預期 46.2，前值 47.7

美國 11 月營建支出月率預期 - 0.4%，前值 - 0.3%

華爾街分析：

Hargreaves Lansdown 資深投資和市場分析師 Susannah Streeter 表示，投資人希望中國的供應鏈問題將繼續緩解，這可能有助於降低通膨並提振市場情緒。交易員抓住一線希望，即一旦冬季的風浪平靜下來，中國的復甦可能回到正軌。

調研公司 Constellation Research 首席分析師監創始人 R "Ray" Wang 日前表示，雖然去年對柯基股來說是慘澹的一年，但有望在今年反彈。他指出，從長期來看蘋果處在有利地位，另外中國將重新開放經濟在下半年可能會好轉，而包括 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 在內的一些科技巨擘，都能從不斷成長的雲端業務中獲得巨大收益。