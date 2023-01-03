特斯拉在南韓被罰28.5億韓元 因誇大續航里程等資訊

南韓反壟斷監管機構表示，將對特斯拉 (TSLA-US) 及其南韓子公司處以 28.5 億韓元 (220 萬美元) 罰款，原因是特斯拉公司未能告知客戶，其電動汽車在低溫下的行駛里程較短。

南韓公平貿易委員會 (KFTC) 表示，特斯拉自 2019 年 8 月以來，在其官方網站上誇大了「其汽車一次充電的續航里程、與汽油車相比的燃油成本效益、以及增壓器的性能」等相關資訊。

KFTC 周二 (3 日) 在聲明中表示，廣告中提到的行駛距離，只有在平均氣溫和市中心地區才可能實現。在其他情況下，特別是較冷的溫度下，實際里程下降了 50.5%。

在其網站上，特斯拉提供了冬季駕駛技巧，例如使用外部電源對車輛進行預處理，以及使用其更新的能耗應用程式來監控，但並未提及在零度以下溫度下行駛里程的損失。

2021 年，南韓消費者團體 Citizens United for Consumer Sovereignty 援引南韓環境數據稱，大多數電動汽車的續航里程在寒冷的溫度下，會下降多達 40%，其中特斯拉受到的影響最大 。

去年，KFTC 對德國汽車製造商賓士及其南韓子公司，處以 202 億韓元的罰款，原因是柴油轎車的尾氣排放資訊涉及虛假廣告。