盤中速報 - 技嘉(2376)急拉2.37%報107.5元，成交307張

技嘉(2376-TW)近5分K漲速2.37%，03日09:04報107.5元，成交307張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

技嘉(2376-TW)近5日股價上漲1.43%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+983 張
  • 外資買賣超：-1,659 張
  • 投信買賣超：+2,648 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：-512 張
  • 融券增減：-11 張

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