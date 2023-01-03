盤中速報 - 技嘉(2376)急拉2.37%報107.5元，成交307張

技嘉(2376-TW)近5分K漲速2.37%，03日09:04報107.5元，成交307張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
技嘉(2376-TW)近5日股價上漲1.43%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+983 張
- 外資買賣超：-1,659 張
- 投信買賣超：+2,648 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：-512 張
- 融券增減：-11 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
8996
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