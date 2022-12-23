技嘉旺年會睽違3年回歸 董座：明年營運拚重回成長

科技大廠尾牙睽違三年再度回歸，技嘉 (2376-TW) 今 (23) 日拔得頭籌，在南港展覽館席開上百桌，董事長葉培城認為，明年首季營運最大壓力是基期較高，加上大環境變化，需要審慎但不能太樂觀，不過明年在各子公司、事業群表現下，將可重新回到成長軌道。

葉培城致詞時表示，過去三年疫情改變所有生活、全球，但公司去年在所有同仁齊力下，營運仍繳出 900 多億元成績單，今年則因為疫情趨緩，加上歐洲戰爭、美國通膨升息、中國清零封控等，營運比較辛苦，不過預期營收仍可望守住千億元大關。

展望明年，葉培城說，從國際局勢來看，普遍維持審慎看法，因此不能太樂觀，不只通膨影響還存在，中國清零政策改善也還須進一步觀察，不過明年將是各個子公司、BU(事業群) 表現的機會，強調「明年要重新回到成長軌道」，並再創佳績，他也鼓勵所有同仁抱著樂觀心態，但要非常謹慎看待。

技嘉對明年伺服器喊出雙位數成長目標，筆電、顯示器則因為今年基期較低，預期也將有一定成長，至於車用布局，葉培城說，技嘉目前仍在練兵階段，以產品營收比重來看，明年伺服器占比有機會提升至 25%，且未來 3-5 年伺服器與板卡動能可望並駕齊驅。

外界也關注顯卡市況，葉培城說，他個人認為 RTX 4080 並沒有賣不好，雖然確實不如 RTX 4090 被搶購，但明年主力將是 RTX 4070、4060，技嘉在顯卡市場上也有既定策略，不會投機，目前技嘉庫存已相對健康。

技嘉今天是睽違三年再度舉辦實體旺年會活動，席開約 300 桌，並邀請周蕙、蘇慧倫、周興哲、告五人等歌手團體演出，抽獎活動最大獎則將抽出六台汽車。