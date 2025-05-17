蘋果估值危險了！摩根士丹利：蘋果服務收入「處於風險之中」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 22:00

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長期被視為穩定獲利來源的蘋果 (AAPL-US) 服務部門，近期因涉及 Google (GOOGL-US) 搜尋分潤協議與 App Store 監管訴訟，正面臨前所未有的法律與競爭壓力。投資人擔心，這些挑戰恐動搖蘋果核心業務的成長潛力與高估值地位。

根據《Investing.com》報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師 Erik Woodring 警告，來自 Google 的流量獲得成本（TAC） 與 App Store 收入合計約占蘋果服務營收的 60%，目前「都處於風險之中」，或將衝擊蘋果毛利與本益比評價。

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摩根士丹利警告，蘋果服務收入減少恐使蘋果估值受衝擊。（圖：Shutterstock）

蘋果服務部門主管 Eddy Cue 在美國司法部對 Google 的反壟斷訴訟中指出，基於使用者愈加傾向使用 AI 搜尋引擎，Safari 的傳統搜尋量在今年 4 月出現 20 多年來首度年度下滑。

Cue 更坦言，對於可能失去 Google 搜尋分潤收入感到「徹夜難眠」。

Woodring 表示，在蘋果服務毛利率由 2018 會計年度的 60.8% 提升至 2025 會計年度上半的 75.4% 中，TAC 與 App Store 收入發揮了重大作用。

若這兩大支柱收入受到結構性侵蝕，將動搖蘋果過去「高利潤、高成長」的服務模式。

此外，摩根士丹利也指出，市場可能「過度解讀」這些警訊。雖然 6 月季的數位廣告營收預期僅成長 3%，但 9 月季可能回升至超過 5%。蘋果仍憑藉其高收入用戶群與裝置生態控制力，成為搜尋引擎與 AI 平台的關鍵夥伴。

報告中指出：「即使未來搜尋行為改變，蘋果仍是入口守門人，並有能力維持甚至提升其搜尋變現的效率。」

不過風險仍在。Google 流量獲得成本約佔蘋果每股盈餘（EPS）的 13%，若遭侵蝕將帶來顯著衝擊。

分析師就指出，若公司逾 20% 的獲利來源存在結構性風險，其高估值倍數是否仍能維持仍是未知數。

目前 Google TAC 占蘋果每股盈餘約 13%，若該分潤模式遭到侵蝕，可能造成獲利結構重大變化。

分析師就質疑道，當超過 20% 的獲利來源面臨結構性風險，蘋果的高本益比評價是否還能站得住腳，是一大問題。

摩根士丹利分析師認為，這些擔憂可能會限制蘋果的本益比，直到即將到來的催化劑，包括 WWDC 開發者大會、iPhone 17 發布和 6 月新季度報告等重要事件，才能釐清數位廣告與服務營收表現是否止跌回穩。