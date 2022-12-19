【新台股龍捲風】美四巫日爆量易出現轉折生技先飆飆飆

美國、歐元區和英國央行上周接力升息，並向市場明確表示升息循環還沒結束，沖淡了傳統「耶誕行情」今年現身的機率，而周五的四巫日當然就加重賣壓，但詭譎的是 VIX 指數不漲反跌，配合爆大量，似乎短線出現賣壓竭盡的現象，而指數日 KD 雖死亡交叉，但也來到 20 軸超賣區，這裡隨時都有機會出現反轉向上格局，而本周的重點會落在周四的初領失業金人數及周五的核心 PCE，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/37-KcWAYTIg

NBI 生技指數出現大底下，週五跌幅較輕，而本波新冠肺炎會以乾咳為主，大陸藥荒才剛開始，歐洲也在缺藥，上週提到的松瑞藥 (4167-TW) 台耀 (4746-TW)，強生 (4747-TW) 健亞 (4130-TW) 益得 (6461-TW) 中化 (1701-TW) 今持續是資金匯集的地方，

其中【抗生素:】 南光 (1752-TW)、中化、台耀、松瑞藥、太景 (4157-TW)

【普拿疼】: 中化、生達 (1720-TW)、永信 (3705-TW)、杏輝 (1734-TW)

【布洛芬】: 生達、永信、健喬 (4114-TW)

【熊去氧膽酸】: 健亞、強生

連上週提到的醫美的麗豐 (4137-TW) 盤中漲停，健身的喬山 (1736-TW) 盤中大漲，新藥的寶齡 (1760-TW)、合一 (4743-TW) 等震盪皆可留意，喜歡內業飆股的人可來，TG：https://t.me/imoney168

今指數下跌，又有多檔個股中箭落馬: 中鋼 (2002-TW)、台泥 (1101-TW)、台玻 (1802-TW)、京城銀 (2809-TW)、矽力 (6415-TW)、緯穎 (6669-TW)、東陽 (1319-TW)、同欣電 (6271-TW)、遠東新 (1402-TW)、裕民 (2606-TW)、大成鋼 (2027-TW)、技嘉 (2376-TW)、華新 (1605-TW)，而軍工股: 雷虎 (8033-TW)、寶一 (8222-TW)、和成 (1810-TW) 精剛 (1584-TW) 大跌而玉晶光 (3406-TW) 在大立光提告的新聞下? 早盤開低尾盤走高，這裡操作若沒有【肯定的邏輯】很容易出現追高殺低的窘境，而白白浪費好股票低檔布局的契機！

上週很多人去猜報價止跌回穩，今萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 又開始震盪了

而台積電 (2330-TW) 雖在魏哲家 10 月買 200 張，11 月再加碼買進 200 張下，今股價不漲反跌

但矽智財: 今只剩創意 (3443-TW) 逆勢 + 3.17%，再創歷史高，晶心科 (6533--TW)、金麗科 (3228-TW)、世芯 (3661-TW) 小漲，其餘 M31(6643-TW)、力旺 (3529-TW)、智原 (3035-TW) 震盪，這族群就是緊抱，即便震盪也持續看好，抱大段就對了

ABF: 景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 已來到相對支撐區，整體前景如何? 何時可在低接? 整體操作及個股問題可加 LINE:

https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

再生晶圓: 昨拉昇陽半 (8028-TW) 中砂 (1560-TW) 震盪仍可留意

光纖股: 華星光 (4979-TW) 眾達 (4977-TW) 波若威 (3163-TW) 震盪仍可留意

★美股周五又下跌，大家又半信半疑了，其實美升息即將和緩，這裡壓回就是做多

盤中即時解盤不馬後炮: TG：

https://t.me/imoney168

所有文章分類可來 FB 社團：

https://www.facebook.com/groups/istock168

整體操作及個股問題可加 LINE:

https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》