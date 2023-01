北美暴雪肆虐氣候惡劣 AM汽車零件廠估受惠有限

數十年罕見的暴風雪正襲擊北美地區,美國至少有 45 個州受到影響,美西、美中多地下達暴雪警報,死亡人數近 60 人,暴雪導致交通事故頻傳,理應 AM 汽車零件需求可望大增,不過,部分廠商認為,惡劣氣候已導致民眾外出活動受限,受惠程度將有限。

美國自去年聖誕假期迄今持續遭暴雪襲擊,各地低溫創下新紀錄,蒙大拿州氣溫更一度下探到 -45 度,懷俄明州達 -41 度,全美 6 成人口,將近 2 億人皆受到影響,死亡人數近 60 人,更有數十萬戶停電,多起車禍頻傳。

一些 AM 車廠認為,暴雪引發車輛碰撞、故障正推升後續車用零件更換需求,包含保險桿、水箱護罩、車燈等各式碰撞件。

不過 AM 車燈大廠帝寶 (6605-TW) 表示,儘管冬季暴風雪都會帶動市場需求轉趨熱絡,但此次暴雪情勢看似較為嚴重,惡劣氣候已導致多地民眾無法外出,需求也難因暴雪而有所提升。

帝寶認為,此次暴風雪將不會額外挹注營運,但傳統旺季帶動下,本季營運仍樂觀,將持續轉型改善中國業務虧損狀況,而北美市場可望受惠產險業者擴大給付利多。

觀察目前國內 AM 零件業者業務分布,塑膠碰撞件廠昭輝 (1339-TW) 有 9 成營收來自北美市場;東陽 (1319-TW) 、鈑金件廠耿鼎 (1524-TW) AM 業務中,北美比重都超過 6 成以上,車燈廠帝寶歐美比重也達 6-7 成,堤維西 (1522-TW) 也有近 5 成水準,而為升 (2231-TW) 內裝開關、感應器也主攻北美 AM 市場。