CES展登場、台股開紅盤、2022年出口統計 本周大事預告

2023 年美國消費性電子展 (CES) 將於本月 5 日至 8 日在美國拉斯維加斯登場，也是自疫情後重新以實體方式舉辦；財政部則在本週六補班日公布 2022 年 12 月與全年出口統計數字，12 月估呈現連四黑，另外，台股將在周二迎來開紅盤，以下是本周大事預告：

年度盛事 CES 展開幕 全球科技廠秀技術

美國消費性電子展 (CES) 向來為全球科技業年度盛事，2023 年預計於 1 月 5 日至 8 日在美國拉斯維加斯登場，今年隨著疫情陸續陸續趨緩，全數多數國家已放寬疫情管控措施，CES 也重新以實體方式舉辦。

尤其 CES 也是全球品牌廠與科技廠大秀技術的場合，市場也高度關注近來熱門的議題，如 AR/VR 元宇宙等相關新裝置釋出，值得注意的是，CES 此次也邀請超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰發表主題演講。

台股首周開紅盤 估難逃震盪格局

隨著時序進入 2023 年的首周，台股也即將在周二開紅盤，由於 2022 年下半年台股呈現大幅下滑，台指期電子盤也以小跌 39 點作收，預計在台積電法說會前以及農曆年前，市場觀望氣氛偏濃，短期也將維持震盪格局。

去年 12 月出口估連四黑 Q4 為兩年半來首見負成長

財政部統計處預計在本周六公布進出口統計，由於近期全球景氣持續弱化，加上多數廠商有調節庫存壓力，以及中國封控措施讓蘋果首度調降出口預估，也影響電子零組件拉貨，預估 12 月出口值年減 8-12% 約 358-374 億美元，恐寫下連四黑，第四季出口也恐較去年同期下滑 7%。