〈帝寶法說〉受惠北美產險擴大AM給付利多 中國業務拚轉型

AM 車燈大廠帝寶 (6605-TW) 今 (2) 日召開法說會，受惠車市旺季，第四季營運樂觀，展望後市，中國業務將持續轉型改善虧損狀況，而北美市場可望受惠產險業者擴大給付利多。

帝寶指出，全球經濟景氣放緩，從經銷商動態來看明年保守謹慎看待，不過個別市場都有好消息，其中，中國市場面臨激烈競爭多年陷入虧損陰霾，但近年積極拓展當地 EV 新創車廠，開拓相關 OEM 業務，獲利狀況也更好，未來將會持續轉型布局減少虧損。

近期傳出 State Farm 擴大認可 AM 零件 (保險桿、前後車燈等) 來做估價維修給付，12 月起實施至全美 39 個州，帝寶指出，先前便曾接收到相關訊息，預計如此可望逐步擴大 AM 零件採用，料能從中受惠。

帝寶 AM 市場近年也遇到原廠賓士的挑戰，公司表示，目前持續上訴中，但由於 OEM 產品獲利表現較低，不會放棄賺錢的 AM 市場轉攻 OEM，OEM 業務當作是額外的營收來源。

帝寶表示，雖然有遇到賓士原廠阻礙，但也有和 GM 、Stellantis 車廠有 OEM 合作，因此賓士的事件也不會對營運有太大影響，還有很多車廠可以拓展。

另一方面，帝寶目前現金水位高達 59.4 億元，同時卻有借款現象，公司解釋，由於今年美元強升因而特別將美元營收留為現金，並透過借款來支付台幣款項，目前現金中約有 35 億元為美元存底，11 月已開始兌換台幣，可望挹注匯兌利益。