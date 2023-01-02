〈台股風向球〉元月開紅盤消息面平平 靠個股輪流點火紅包行情

本周迎來 2023 年開紅盤，不過，上周五美股封關再度轉偏弱整理，加上中國疫情升溫，恐再對台股元月開局造成一定的信心衝擊，法人認為，台股封關前多頭力守萬四關卡，但目前實無明顯的好消息拉抬大盤，預料大盤走勢暫無法太熱，但沒消息反而也是好消息，先守住萬四後，可由個股輪流維繫多頭火種。

觀察封關周法人籌碼動向，外資連賣 4 周，投信則是連買 28 周，其中，外資回補部分跌深金控股和非電股，買超長榮鋼 3.8 萬張，國泰金、新光金均超過 1.8 萬張，臺企銀 1.1 萬張，第一金 9600 張，寶成和榮成均超過 7800 張，但外資出貨大型電子股，鴻海遭賣 2.7 萬張，台積電和聯電均逾 2 萬張，群創 1.6 萬張，也同時處分部分傳產大型股如陽明、台泥和中鴻均逾 1 萬張。

值得留意的是投信買盤，在封關周買進部分非電股，中鋼和中信金均獲買 9500 張上下，第一金 8500 張，遠百和台玻也獲買逾 4000 張。

法人認為，台股進入 2023 年的第一周，資金緊縮、通膨利空多是市場知道的事，惟疫情利空雖早已鈍化，仍須留意中國疫情升溫帶來的信心面衝擊。

永豐投顧則分析，觀察歷年台股大盤的本淨比，過去 20 年是 1.87，隨著 FED 宣布要 QT(量化緊縮) 已迅速萎縮，已來到 1.78，並接近中位數 1.71，因而判斷股價回到合理水準。

而從技術面來看，過去近 40 年台股多數時間與 5 年均線糾纏，約有 27% 的月份低於 5 年線，由此可視為台股的低谷期，而去年底台股的 5 年線位置在 13100 點，代表台股測試過低檔區。

永豐投顧進一步指出，考量 2023 年許多可能發生的事件，預判第一季 FOMC 會議再 2 次升息後會停止升息，資金面的緊縮見終點，加上中國新的財經政策出爐、台股技術面見底，台股仍有望歷經第一波反彈。