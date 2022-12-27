同受暴風雪衝擊 同業皆已恢復運作 西南航空依舊大規模取消航班

西南航空 (LUV-US) 周一 (26 日) 取消超過 70% 的航班，並警告本周航班將繼續出現大規模中斷，這引起美國運輸部的擔憂，因為其他航空公司正從嚴冬中逐漸恢復運作。

截至周一晚上，西南航空已經取消了次日 60% 的航班。

該公司周一表示，「未來幾天」將僅能提供三分之一的航班時刻表，以努力恢復運作。

根據 FlightAware，自上周三 (22 日) 以來，航空業者已經取消了 17000 多架美國航班，因為極地風暴給全美帶來了降雪、結冰、大風和嚴寒，導致東岸到西岸的航空旅遊中斷。這些條件迫使機組人員在機場面臨嚴峻條件時放慢運作速度。

西南航空周一表示，預計「隨著即將到來的新年假期旅遊周期的臨近，航班數量已經減少，變數還會更多」。

航空業者可能會在下個月公布財報時詳細說明中斷的成本。西南航空公司承擔的負擔最重，主管們點名聖地牙哥意外的大霧、丹佛燃料供應商人員短缺，還有內部技術等其他挑戰。

西南航空的問題也引起拜登政府的批評和審視。

運輸部周一晚間指出，「美國運輸部對西南航空不成比例且無法接受的取消和延誤率、以及未能適當支持經歷航班取消或延誤的客戶感到擔憂。」「在更多資訊出現後，本部將仔細檢查取消是否可控，以及西南航空是否遵守其客戶服務計畫以及所有其他相關的政府法規。」

達美航空 (DAl-US)、美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US)、捷藍航空 (JBLU-US) 和阿拉斯加航空 (ALK-US) 等都受天氣影響。其他航空公司周一也有一定比例的航班取消。

西南航空的問題在周一繼續存在，而其他航空公司則轉趨穩定。該公司取消了 2800 多個航班，占其航班表的 70%，還有 670 個航班被延誤。相較之下，達美航空同一日取消了 9% 的主線航班，聯合航空取消了 5%，美國航空取消不到 1%，只有 12 架航班被取消。