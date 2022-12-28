中國疫情嚴峻 旅客入境台灣擬機場採唾液PCR

中國疫情嚴峻 旅客入境台灣擬機場採唾液PCR。(圖：桃機公司提供)
中國疫情嚴峻 旅客入境台灣擬機場採唾液PCR。(圖：桃機公司提供)

中國大解封，繼日本宣布對入境陸客快篩後，台灣也將跟進，行政院長蘇貞昌今 (28) 日指示各部會做好相關盤點與規劃，衛福部長薛瑞元進一步表示，目前朝向在機場做唾液 PCR 這方向規劃，細節與上路時間由疫情指揮中心公布。

中國國家衛健委 26 日公布邊境解封，自 2023 年 1 月 8 日起，入境當地的旅客不必再隔離，中國公民也可出境旅遊，由於中國疫情嚴峻，日本緊急宣布強化對中國入境人士的邊境管制，自 12 月 30 日起，在入境時實施病毒篩檢，檢出陽性者必須接受原則上 7 天的隔離，美國、韓國也有意跟進實施。

行政院今天召開擴大防疫會議，疫情指揮中心建議，近日應針對中國入境旅客進行採檢，做為觀測中國疫情以及防範本土疫情急遽升溫的必要措施，蘇貞昌已拍板同意，上路時程待指揮中心宣布，未來若自中國入境台灣檢出陽性，就按照現行隔離規範處理。

指揮中心指出，中國本土疫情嚴峻，熱區以大城市為主，預期將於 12 月底至明年 1 月達到第一波高峰，且隨春節前、後返鄉人流增加，將可能使疫情自城市往農村地區擴散，整體疫情可能持續超過 3 個月。

面對媒體詢問，薛瑞元說明，由於中國當地現在要採檢 PCR 有困難，我們初步規劃是在旅客入境時，於機場留下唾液及聯絡方式，目前仍在討論中，可能先以類似春節專案的方式進行。

薛瑞元表示，中國當地疫情應該滿嚴重的，我國邊境管制也需要做一些因應，至於選擇採 PCR 採檢的原因，是因為台灣可以選擇性進行基因定序，掌握是否有新的變異株。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+31.23%

$13,123

原投組報酬率

+22.40%

$12,240

投組標的成分

  • 40%

    台耀

    4746

  • 20%

    安勤

    3479

  • 20%

    中化生

    1762

  • 10%

    致振

    3466

  • 10%

    貝萊德世界黃金基金 D2 美元

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞