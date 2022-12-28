朝日新聞：中國疫情蔓延 未來數月恐半數民眾確診

專家認為，中國政府本月稍早鬆綁「清零」政策後，根據趨勢判斷，中國在未來數月可能會有半數民眾確診。

《朝日新聞》報導，香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）指出，中國病毒傳播速度比其他地區還快，他預測很快半數民眾都會染疫。

網傳中國國家衛健委會議紀要顯示，全國上周二單日新增確診病例逼近 3,700 萬人，且 12 月頭 20 天累計染疫人數直逼 2.5 億人，占總人口的比率達到 18%，凸顯疫情情勢嚴峻。據彭博報導，知情人士已確認上述內部文件的真實性。

若中國疫情的蔓延速度維持不變，此刻確診人數應已超過 3 億人。

中國政府官員表示，已接種兩劑疫苗者占總人口的比重超過 90%。不過，東京北里大學（Kitasato University）特聘教授中山哲夫質疑中國製疫苗的防護力。

他說：「他們的疫苗是以疫期初期武漢原始病毒株製成，不具對抗 Omicron 變異株的效力，而 Omicron 是中國的主流毒株。」

有些報導也指出，在防範重症和病亡方面，中國製疫苗的效力不如歐美國家的 mRNA 疫苗。

由於農村地區醫療資源不足，因此中國領導人特別擔憂新冠肺炎病毒蔓延至農村。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，今年冬季可能會出現三波疫情。第一波的時間點是 12 月中旬至明年 1 月中旬，以城市為主。第二波的時點是 1 月下旬至 2 月中旬，民眾在這段時間返鄉過春節。第三波的時間點落在 2 月下旬至 3 月中旬，民眾在春節後重返城市。