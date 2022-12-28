疫情席捲中國 原廠藥難求 民眾大買印度新冠仿製藥

新冠肺炎疫情席捲中國，新冠治療藥物 Paxlovid 在中國許多地方的醫院和網路平台均「一藥難求」，印度仿製藥（學名藥）因此成為民眾的不二選擇。

《第一財經》報導，一位生活在印度孟買的華人表示，在收到中國好友的托付後，他去附近藥局尋找印度 Paxlovid 學名藥，結果被店家告知「已經售罄」，要等藥廠下一批發貨。

印度金德爾全球大學教授黃迎虹說，這些新冠仿製藥在印度市場上售價在人民幣 200 元上下，對印度民眾來說並不便宜。

他還詢問過大量學校教職員工，目前沒人服用過這些藥物。黃迎虹表示，這倒不是價格因素，主要是這些藥物今年才上市，而印度已經度過疫情高峰期。

在缺乏原廠藥情況下，一些印度仿製藥成為中國民眾的不二選擇，並且仿製藥的價格在中國市場也有優勢，很多只有原廠藥的三分之一或半價。

提到印度仿製藥，民眾容易望文生義，認為這些藥物是廠商單方面對品牌藥物的仿製，這的確部分屬實。然而，在中國熱賣的新冠仿製藥，是取得原廠輝瑞（Pfizer）(PFE-US) 仿製授權的藥品。

去年 11 月 16 日，輝瑞與聯合國支持的藥品專利共享機構（MPP）達成授權協議，允許其他藥廠生產 Paxlovid 仿製藥。MPP 成立的宗旨，是提高中低所得國家取得重要藥物的機會。

今年 3 月，MPP 表示已與全球 35 家公司簽署協議，授權這些藥廠仿製 Paxlovid 原料藥或成品藥，其中有 19 家是印度公司，印度 Hetero 製藥名列其中，中國民眾比較熟知的新冠仿製藥 Paxista，就是該公司產品。

雖然印度新冠仿製藥大多獲原廠授權，但民眾購買此類藥物，依然面臨較高風險。首先，Paxlovid 是處方藥，患者需要根據醫生建議使用，其次，仿製藥大多來自非正規管道，藥物真假難辨。去年 Delta 變異株在印度流行期間，印度也出現過冒充仿製藥的假藥流入市場。