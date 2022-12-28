宣示淨零轉型決心 國發會上修2030減碳目標至24%±1%

國發會繼今年 3 月發布 2050 年淨零排放路徑後，今 (28) 日再次召開淨零轉型階段目標及關鍵戰略記者會，進一步宣示國家長期減碳路徑規劃，在整合推動 12 項關鍵戰略下，強化國家自訂貢獻 2030 NDC 目標，從原 20% 上修訂定為減碳 24%±1%。

依溫室氣體減量及管理法，我國訂定五年為一期階段管制目標，第一期 (2020 年) 目標較基準年 (2005 年) 減量 2%，不過受電力排放係數低於預期，最終僅達 1.88% 略低目標，但環保署強調並不影響後續目標，第二期 (2025 年) 目標減量 10%，同時依 COP26 格拉斯氣候協議，強化 2030 NDC 目標，從原訂定 20%，上修至 24%±1%，計畫可減少排碳 7200-7600 噸，相當於 2020 年排碳量的 29%。

觀察國際各國更新版的 NDC 目標，日本宣布 2030 年相對 2013 年減量 46%-50%，相當於 2030 年較 2005 年減量 41%-46%，而韓國則是訂定 2030 年相對 2018 年減量 40%，相當 2030 年較 2005 年減量 14%，環保署說，台灣對比日韓在 NDC 目標看似較低，但若從碳排放量觀察，才可看出各國在減碳上的努力。

台灣在國家自訂貢獻 (2030 NDC) 強化關鍵作為上，整體再生能源裝置容量預計從 2020 年的 9.6GW 提升至 2030 年的 45.46-46.12GW，其中離岸風電、太陽光電各占 13.1GW、31GW，在運具電動化上，市區公車及公務車全面電動化、電動小客車及電動機車市售比也以提升至 30%、35% 為目標。

因應 2050 淨零計畫，我國在 2030 年前已編列近 9000 億元預算，國發會主委龔明鑫表示，明 (2023) 年淨零轉型經費約 445 億元，若再加計前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算編列 48 億元、營業與非營業特種基金編列 189 億元，合計共約 682 億元。

龔明鑫說，淨零轉型計畫是史上最長遠的跨部會國家發展規劃，強調淨零沒有最終的方案，只有更好的方案，跨部會至今也與利害關係人等開過逾 50 場溝通會議，同時不會讓民眾、企業孤軍奮戰，將透過先大後小、大帶小的方式推動。

龔明鑫今日也進一步宣示兩大事項，首先，未來所有中央部會中長程個案計畫，包含公共建設計畫、社會發展計畫、甚至公務機關的廳舍建造，都需納入淨零、永續目標，此外，除原規劃的 9000 億元預算之外，未來也會針對中小企業提供一定規模的擴大協助企業減碳計畫。

台灣 2050 淨零轉型路徑，涵蓋能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等四大策略，以及科技研發、氣候法制等兩大基礎，也將以 12 項關鍵戰略作為首要推展方向。

淨零轉型 12 項關鍵戰略，則包含風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統儲能、節能、碳捕捉利用封存、運具電動化無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等。