再生能源先慢後快 估2050年風電、光電累計設置量均將突破40GW

我國積極推動淨零轉型發展，其中，風電、光電更是國發會公布的 12 項關鍵戰略之一，但今 (2022) 年受俄烏戰爭、疫情、颱風等攪局下，除太陽光電單一年度設置目標可望達標外，風電及累積設置量均較原預期，經濟部對此表示，再生能源設置將「先慢後快」，同時能源局也已對 2025、2030、2050 年設定積極目標。

依據國發會公布的 2050 淨零路徑規劃，經濟部能源局設定我國風電、光電累計設置在 2025 年將分別達 5.6GW、20GW，2030 年達 13.1GW、31GW，2050 年則達 40-55GW、40-80GW。

經濟部指出，截至 28 日止今年已完成新增 145 座離岸風力機組，累積則設置 188 座離岸風力機組，太陽光電年度預估也可完成模組設置量達 2.5GW，達單一年度設置目標，累積則為 10.22GW，但觀察離岸風力機組、太陽光電累積設置量均低於原先預期的 200 座、11.25GW。

從離岸風電觀察，經濟部表示，今年前 10 月離岸風電發電達 9.16 億度電，較去年同期 3.7 億度電大幅成長，其中，10 月發電量突破 2.1 億度電，在風機設置上，累積的 188 座中，更有 23 座風力機組是今年 10 月後公私部門共同努力所完成的。

展望未來，經濟部說，今年總使在疫情、颱風攪局下，單一年度仍新增超過 1 GW 的設置量，目前施工中風場更不因氣候而停歇，努力趕上進度，若加計規劃在明年併網的風場，包含彰芳二期、西島等風場後，累計可望有近 2.4 GW 的離岸風電加入再生能源大軍。

太陽光電則是首度達到年度設置目標量，經濟部預估，今年估可完成模組設置量 2.52GW (累積 10.22GW)，達年度設置目標 2.5GW，不過年底如期併網量約 2.02GW (累積 9.72GW)，其餘部分則預計要到明年首季併網。

經濟部為進一步加速光電設置，陸續針對土地、饋線、行政程序建立推動模式，在土地部分已公告 2 萬公頃漁電共生專區，協助業者簡化專區內海管審查程序，低地力土地則與農委會合作，採私有土地公辦遴選廠商的方式加速設置，另外針對熱區併網饋線部分，台電推動 9 站 10 線加強電力網工程，在 2024 年底前預期可增加 5.55GW 饋線容量。

雖然今年風電、光電累計設置量仍低於預期，但設置進度仍是近年相對快速的一年，面對風電、光電設置進度，經濟部次長陳正祺指出，再生能源設置是先慢後快，能源局都有掌握，而離岸風電上，投審會核准僑外投資已經超過 1727 億元，工業局也掌握離岸風電國產化投資金額達 791 億元。