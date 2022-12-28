中國重啟出國旅遊 民眾連夜下單 旅行社重新集結出境部人員

中國政府宣布將有序恢復民眾出境旅遊，民眾聞訊連夜下單出境遊，各大旅行社也開始重新集結出境遊部門人員，準備再次出發。

國家移民管理局周二（27 日）發布公告，從明年 1 月 8 日起調整移民管理政策，有序恢復受理審批民眾因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理民眾旅遊、商務赴港簽注。

《澎派新聞》報導，原本已預訂五天四夜泰國酒店的李雲，看到上述消息後，在第一時間將年假延長至 1 月 8 日，成為首批政策開放的受益者。

去哪兒網的數據顯示，早在 12 月中旬，就有一些旅客提前「囤了」低價國際酒店，出發時間在元旦期間，熱門目的地是泰國、菲律賓等度假地區。

相較於日本、泰國等熱門目的地。黃曉雍選擇越南，「之前一直有計劃出去，等這個消息很久了」。黃曉雍說，看到出境遊開放的新聞，立刻去看機票和酒店價格，他發現開業稍微久一點的酒店，價格基本不變，但 2019 年以後新開業的酒店，有調高價格，漲幅介於人民幣 200 元至 300 元。

這次行程不僅僅是旅行，黃曉雍想去越南做商務考察。他在 2019 年曾赴越南考察，打算開奶茶店，且已經調查了當時的租金、收入、市場競爭等情況，但疫情爆發迫使他擱置奶茶店計畫。

已在中國工作 10 餘年的德國籍人士塞巴斯蒂安則說，其實早就定好元旦前往維也納的機票，打算在維也納「跨年」，春節前返回。如今中國政府調整政策，入境不再需要隔離，就更方便了，「感到很開心」。

截至周二 14 時，同程旅行國際機票訂單量較周一激增逾 400%，香港、澳門、吉隆坡等境外酒店預訂量明顯增加，其中截至周二中午 12 時，曼谷單日訂單量的漲幅高達 147%。

與此同時，春秋旅遊副總經理周衛紅表示，企業將根據文旅部和上海市文化和旅遊局的指導，與春秋航空、目的地合作夥伴及早協商，主要從以下幾個方面著手準備：一是重新梳理設計目的地國家和地區的資源、交通；二是結合近三年文旅融合、旅遊休閒等多方面的實踐，重新規劃出境旅遊產品的設計和服務思路；三是在內部安排上，重新集結出境部人員。

「中國內地遊客在亞洲國際旅行中貢獻很大，目前中國內地國際旅客量恢復不足 5%，隨著出境遊逐步放開，政策利好，加上價格優惠，相信這些地區將率先迎來中國遊客的到訪，而攜程的出境遊復甦布局也將陸續從這些國家開啟。」攜程負責人表示。