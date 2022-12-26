鉅亨美股雷達：美股聖誕假期休市一日 特斯拉上海廠無預警停工

美股重要看點：

美股週一 (26 日) 因聖誕節假期休市一天，美國金融市場，包括紐約證券交易所、那斯達克營運的交易所均休市。美國原油和外匯合約交易全天暫停，ICE 旗下布蘭特原油期貨交易合約全天交易暫停。

由於華爾街許多人已開始休假，美股週一也休市，股市流動性預計將降至全年最低水準。市場走勢料仍取決於通膨是否有消退跡象，部分投資者則寄希望於年底聖誕行情 (Santa Claus Rally)。

股市本週最有機會的樂觀因素，來自投資者對聖誕行情的期待。通常所稱的聖誕行情來自全年最後 5 個交易日，及明年前兩個交易日，代表自上週五開始，到明年的 1 月 4 日。

根據 Stock Trader"s Almanac 數據，標普 500 指數在這段平均上漲 1.3%，對這一表現沒有一致同意的明確解釋，但一些理論認為，假日購物、季節性樂觀情緒和機構投資者結算，可能有助於推動這一趨勢。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 警告，在全球經濟不穩定情況下，不應該進行股票質押，因為美股存在著大規模恐慌風險。

馬斯克也重申，他經濟早就應該陷入衰退，並且衰退的規模可能與 2009 年那時非常相似。

「我推測最好的情況是，我們將會經歷 1 年至 1 年半的暴風雨時期，然後，大約在 2024 年第二季破曉。經濟榮景不會永遠持續下去的，但同樣衰退也不會永遠持續。」馬斯克說道。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

在中國新冠肺炎疫情快速惡化之際，內部通知與兩名知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉上周六 (24 日) 已暫時停止上海廠生產，比原計畫提早一天。

特斯拉原定周日至明年 1 月 1 日暫停上海廠 Model Y 生產活動。去年 12 月最後一周，上海廠仍維持正常運作，因此在年底停工並非慣例。中國染疫人數激增，知情人士說，特斯拉與供應商的員工也確診，對過去一周的工廠運作帶來挑戰。