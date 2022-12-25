本週操盤筆記：投資者關注聖誕行情與房市數據 預計交易清淡

華爾街本週幾乎沒有重要經濟數據報告，投資者主要關注的是美國房市數據及當周初請失業金人數，由於華爾街許多人已開始休假，美股週一 (26 日) 也將休市，股市流動性預計將降至全年最低水準。

市場走勢料仍取決於通膨是否有消退跡象，一些投資者則寄希望於年底聖誕行情。

本週操盤筆記 (1226-1231)

1. 是否有聖誕行情

股市本週最有機會的樂觀因素，來自投資者對「聖誕行情 (Santa Claus Rally)」的期待。通常所稱的聖誕行情來自全年最後 5 個交易日，及明年前兩個交易日，代表自上週五開始，到明年的 1 月 4 日。

根據 Stock Trader"s Almanac 數據，標普 500 指數在這段平均上漲 1.3%，對這一表現沒有一致同意的明確解釋，但一些理論認為，假日購物、季節性樂觀情緒和機構投資者結算，可能有助於推動這一趨勢。

2. 房價的最新數據

Case-Shiller 指數在 9 月份下跌 1.5% 之後，預計 10 月份指數追蹤的房價將下跌 1.2%，這將意味著房價連續第 4 個月下跌。 按年率計算，價格上漲幅度可能進一步減緩，至上漲 9.1%，相較之下，9 月份漲幅為 10.4%，這將會是兩年多來年度價格漲幅最慢的一個月。

全美房地產經紀人協會 (NAR) 週三將發布 11 月份未決房屋銷售數據，預計 11 月份銷售額將下降至少 0.5%，相較於去年同期，預計下降 30% 以上。