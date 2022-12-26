馬斯克警告：美股存在大規模恐慌風險 不應股票質押

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 警告，在全球經濟不穩定情況下，不應該進行股票質押，因為美股存在著大規模恐慌風險。

馬斯克說道：「我真的建議人們不要在動蕩股市中，拿股票去貸款。在低迷市場中，可能會發生一些非常極端事情。」

馬斯克先前以 440 億美元收購推特，自掏腰包投入數十億美元，並使特斯拉背負 130 億美元債務。據悉，馬斯克的銀行顧問正考慮用將推特部分高息債務，轉換成以特斯拉股票擔保的保證金貸款。

馬斯克今年來也拋售近 400 億美元特斯拉股票，導致該股下跌超過 65%。馬斯克近日表示他將停止售出股票，並且可能暫停 2 年以上。

這是馬斯克本月第二次發出類似警告，不過從他質押的特斯拉股票來看，顯現出很大諷刺意味。

據美國證券交易委員會 (SEC) 今年 4 月提交文件，截至 2020 年 12 月，馬斯克已質押了共 9200 萬股特斯拉股票。

馬斯克也重申，他經濟早就應該陷入衰退，並且衰退的規模可能與 2009 年那時非常相似。

「我推測最好的情況是，我們將會經歷 1 年至 1 年半的暴風雨時期，然後，大約在 2024 年第二季破曉。經濟榮景不會永遠持續下去的，但同樣衰退也不會永遠持續。」馬斯克說道。