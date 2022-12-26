下任推特CEO是他？為馬斯克工作20年 帶全家睡辦公室

自從網友贊成馬斯克辭推特 (TWTR-US) 執行長後，各界都在關心一個問題：誰來接班？外媒《The Information》報導，接班人可能馬斯克旗下隧道挖掘公司 Boring 執行長 Steve Davis。

據《The Information》報導，今年 43 歲的 Davis，和馬斯克一樣，也是「拚命三郎」。他已經在推特總部辦公室裡睡了兩個月，且妻子與他們剛剛出生的寶寶，也都住進辦公室。

一位前推特員工說，馬斯克在 10 月 27 日完成推特 440 億美元收購案後，Davis 是第一批在該公司舊金山總部過夜的人之一。從那時起，他一直是馬斯克管理推特的得力助手之一。

事實上，在過去兩個月中，Davis 已經在推特擔任馬斯克代理人的角色。

據悉，Davis 的任務是把推特全年營運成本中壓低 5 億美元，結果他透過終止合約和重新談判，成功削減成本近 10 億美元。

Davis 於 2003 年開始與馬斯克合作，他是 SpaceX 首批員工之一。擁有粒子物理學和航空航天工程雙碩士學位的 Davis，在 SpaceX 是出了名的工作狂。

一位 SpaceX 工程師說：「多年來，他每天都工作 16 個小時，他完成的工作比 11 個人的工作量還多。」

同事形容他是一位敏銳的工程師，既能發揮廣泛領導長才，又能解決工程問題。聯邦鐵路管理局前代理局長 Juan Reyes 說：「他是個技術人員，同事都指望他解決問題。」

不僅勤奮，Davis 還善於挑戰不可能。有一次，馬斯克給 Davis 分配一項十分刁鑽的任務，以 5,000 美元的預算製造一個成本為 120,000 美元的零件。Davis 辛勤工作幾個月後，最終他想出一個成本只有 3,900 美元的方法。