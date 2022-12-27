【林嘉焜專欄】運用贈與稅免稅額244萬元 瞬間放大2352萬元

稅法並未限制民眾贈與財產給他人，只是有設定一個限制，超過這個限制的金額，政府就會與贈與人分一杯羹，希望財富多的人也同時付一筆錢給政府，政府再安排這筆錢給其他人，以免財產集中在少數人，達到「不患寡、患不均」的均富社會。因為貧富差距惡化是人民不滿的根源，甚至會影響政權的穩定。

政府與贈與人分一杯羹，就是「贈與稅」，抽稅比率就是「贈與稅率」，目前實施稅率有 3 級：10%、15%、20%。贈與超過某個限制的金額，就要課稅，這就是贈與稅的「免稅額」，現行免稅額是 244 萬元。所以一個人贈與財富給其他人 (除了配偶例外)，超過 244 萬元，就要繳稅。

關於贈與稅的名詞定義，假設王先生贈與 500 萬元給他的子女，則 500 萬元稱為「贈與總額」、扣除免稅額 244 萬元後，餘額 256 萬元稱為「贈與淨額」。

偶而，會有人搞不清楚，這免稅額 244 萬是針對贈與人？還是受贈人計算？例如，王先生有３位子女，他對每位子女個別匯款贈與 244 萬元現金，王先生總共匯款 732 萬元（244ｘ3 位），不用繳交贈與稅嗎？錯了！應該是以「贈與人」為基礎，王先生的贈與免稅空間只有 244 萬元，不管他有幾位子女喔！王先生若不希望繳納贈與稅，他可以平均分配贈與他的 3 位子女各 81 萬元（244÷3 位），或者他偏心只匯款贈與給大女兒 244 萬元。如何分配這 244 萬元的免稅額，國稅局並不會有意見，國稅局只會在意王先生此人在一年度內贈與資產，是否超過免稅額 244 萬元。

●特別提醒：或許有些人誤以為是每位子女都享有一筆免稅額 244 萬元，可能是與美國稅法混淆了。美籍父母贈與「每位子女」，目前 (2023 年) 免稅額為 16,000 美元，金額相當於新台幣 48 萬元而已。美籍人士若在台灣贈與子女新台幣 244 萬元，有可能會發生不用繳納台灣贈與稅，但卻需要在美國申報贈與稅。

特別的是，美國稅法還提供「終身遺贈免稅額度」，金額高達 549 萬美元 (目前有暫時調高)，相當於新台幣 1 億 6,470 萬元。但是要申報後使用，不能在台灣偷偷贈與，卻對美國政府隱匿漏報。

關於台灣的贈與稅免稅額 244 萬元，使用的頻率，並不是以每筆計算，而是以「一年度」為標準。也就是說，並非王先生今天「單筆」匯款贈與 244 萬元，可以免贈與稅，下個月繼續贈與「單筆」244 萬，不能誤以為還能繼續免稅喔！

所以，贈與稅免稅額 244 萬元，只能一年用一次，並非一筆用一次。而「一年」的定義是以「日歷年」為準，並不是「周年」喔！例如，王先生在 2022 年 12 月 30 日匯款給子女共計 244 萬元，若除此之外，王先生在 2022 年都無其他贈與行為，則王先生這筆 (2022.12.30) 贈與, 免繳納贈與稅。接下來，跨年到 2023 年後，王先生可以在 2023 年 1 月 3 日，再匯款 244 萬元給他的子女，王先生就可以享用 2023 年度的免稅額 244 萬元，不需要等到「滿１周年」喔！所以，王先生在短短一周的時間內，就可以「合法免稅贈與」給下一代 488 萬元了。

如果，王太太也如法泡製，夫妻二人個別匯款 244 萬元贈與給子女，王家的「合法免稅贈與」就可以達到 488+488=976 萬元，一瞬間完成千萬元的財富傳承效果。如果，子女已經成年就業，可以考慮以 976 萬元購屋成家。若以購屋自備款三成計算，再以 976 萬元反推，可以購買市價 3,253 萬元的台北市 40 餘坪房地產喔！

●特別提醒：父母對子女贈與現金，二人必須個別從自己的帳戶匯款。王先生不能個人一次單筆匯款 488 萬元給子女，卻要主張包括王太太的免稅額度在內，稽徵機關並不接受這種說法。

如果，子女又剛好在 2022 年完成終身大事，則贈與免稅空間又再放大。依據遺產及贈與稅法第 20 條第 1 項第 7 款規定，父母可以在子女婚嫁時，讓父母贈與免稅額再增加 100 萬元。則王家的「合法免稅贈與」又會放大到… 1,176 萬元。

如果王先生的親家翁，也能進行同樣規劃，則二家長輩可以將「合法免稅贈與」從 1,176 萬元跳升雙倍為… 2,352 萬元。若還是以購屋自備款三成計算，以自備款 2,352 萬元來反推，就可以購買市價 7,840 萬元的台北市小豪宅喔！不過，貸款七成的 5,488 萬元房貸，以 20 年期及利率２％驗算，每月本息攤還金額為 27.76 萬元，每年還款合計 333 萬元。乍看之下，貸款重擔嚇壞市井小民，可能連銀行房貸部門都必須詳細審核此子女的還款能力。不過，我們不必為此新人擔心，他們的父母在未來每一年會繼續贈與，不僅繳納房貸沒問題，還有可能提早還清貸款呢！果然，從此王子與公主過著幸福快樂的日子。真是應了傳說中：投胎比投資重要啊！

●特別提醒：

(1) 此子女婚嫁贈與的免稅規定，只有父母可以適用，祖父母或其他人不能使用。

(2) 遺贈稅法條文並未限制父母的使用次數，若子女多次婚嫁，父母仍可使用，目前財政部並無發文限制次數。

(3) 遺贈稅法條文並未明白規定使用期限，但是，國稅局宣傳文都提醒父母，必須在子女婚嫁日期「前後 6 個月」之內贈與。

●特別提醒：依據遺贈稅法，配偶間相互贈與，不計入當年度的贈與。也就是說，夫妻贈與免課徵贈與稅，而且「沒有金額限制」。例如台積電相關夫妻贈與新聞，以下贈與行為都應該有免稅待遇…

➊總裁魏哲家 2021 年贈與 1000 張股票給妻子牛慶容，市值約 6 億。

➋董事曾繁城 2021 年轉讓 5000 張股票給妻子，市值超過 30 億。

➌創始元老秦永沛 2022 年轉讓 2000 張股票給妻子，市值 11.4 億。

➍但是，總裁魏哲家夫妻 2021.12.15 申報轉讓持股贈與 3 個兒子各 200 張台積電的股票，每個兒子受贈 1.2 億元，初步判斷會有贈與稅。