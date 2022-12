投審會核准 國巨併購歐洲感測器廠等四投資案

經濟部投審會今 (26) 日召開第 1218 次委員會議,會中核准及備查重大投資案件共 4 件,其中,對外投資部分,投審會核准華新 (1605-TW) 以 3 億美元投資新加坡 WALSIN SINGAPORE PTE. LTD.,從事投資控股業務,同時核准國巨 (2327-TW) 以 1 億 553 萬 850 歐元併購歐洲感測器公司 Heraeus Nexensos。

投審會表示,國巨將以 1 億 553 萬 850 歐元 (約 1 億 375 萬 7932 美元間接受讓取得德國 HERAEUS NEXENSOS GMBH、馬來西亞 HERAEUS NEXENSOS MALAYSIA SDN. BHD. 全數股權,從事白金薄膜溫度感測元件之產銷業務。

國巨先前指出 Heraeus Nexensos 去年營收約 24.5 億元,在相繼併購 Heraeus Nexensos、Telemecanique Sensors 等兩家公司後,加上國巨現有電流、電壓感測器產品,估感測器事業年營收將達 190 億元,可望較原先金額成長 2 倍,而兩併購案預計明年上半年就可完成交割。

另一方面,僑外投資部分,投審會今日也核准日商東京海上日動火災保險股份有限公司 (TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.) 以 26 億 5885 萬 5370 元增資新安東京海上產物保險股份有限公司,經營財產保險業,另核可丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以 119 億 9950 萬元增資大彰化西北離岸風力發電股份有限公司,經營離岸風電業務。