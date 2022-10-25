投審會點頭 聯電斥近8億美元分三年回購聯芯所有股權

經濟部投審會今 (25) 日召開第 1216 次委員會議，共核准及備查 7 件重大投資案，其中，專案審查案件核准晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 以人民幣 48.58 億元 (約 7.83 億美元)，分三年向廈門聯芯中國合資股東買回所有聯芯股權，使其成為聯電旗下全資子公司。

投審會說，廈門聯芯目前產品製程技術是使用 28 奈米、40/55 奈米製程技術，本案是聯電依原參股投資協議所訂之回購持股條款，按約定在陸方資本金到位 7 年後 (即 2022 年 7 月) 起回購廈門聯芯持股。

廈門聯芯自 2022 年第一季起已由虧轉盈，2022 年上半年純益達人民幣 2.13 億元，預估後續營運將逐步成長，投審會說，聯電評估此時依預定協議買回廈門聯芯其餘股東股權，對公司股東權益為正面助益，且後續將由聯電 100% 持有，可控制全數董事席次，提升經營效率，符合獲利、集團管理效益。

投審會說明，考量未來廈門聯芯股權中陸資持股將降為 0%，加上此舉有助聯電強化集團掌控力、全球策略部署，且不至於對我國產業造成不利影響，因此同意本案，也將請聯電留意相關技術、營業秘密管理，並持續落實內控機制，防制中共竊密並防止相關技術用於軍工產業，同時落實未來三年在台總計新台幣 1300 億元的投資計畫。

另一方面，投審會今日也通過英商 GRP III TAIWAN UK LTD 以 6260 萬美元受讓取得永鑫能源 270 萬股、英商 CSPTUK 3 LTD. 以新台幣 10.2 億元增資旭昇一有限公司等，強化綠能相關布局。

至於對外投資，投審會核准航運商陽明 (2609-TW) 加碼增資新加坡子公司、鴻海 (2317-TW) 子公司利億國際投資以 1.22 億美元增資泰國 HORIZON PLUS COMPANY LIMITED，從事電動汽車製造、零組件製造及售後服務業務，以及華新 (1605-TW) 以 1.46 億美元投資印尼 PT. WESTRONG METAL INDUSTRY，從事非鐵金屬製造、電池用鎳生產與銷售、發電廠設置業務等。