投審會核准 華新間接取得印尼礦商18%股權案

經濟部投審會今 (29) 日召開第 1214 次委員會議，會中共核准及備查 4 項重大投資案，其中包括不鏽鋼與電纜大廠華新 (1605-TW) 投資約 7920 萬元 (約新台幣 24 億元) ，透過新加坡公司 IWM 間接持有印尼煤礦開發公司 TCM 約 18% 股權一案。

華新為掌握上游原物料，今年 5 月宣布擬投資約 8000 萬美元取得新加坡 IWM 公司約 40% 股權，再持有印尼煤礦開發公司 TCM 45% 股權，依此計算，華新將間接持有 TCM 約 18% 股權，TCM 礦區位於印尼南加里曼丹，煤礦年產量約 600 萬噸，預計 2024 年投產，將有 20 年開採權。

對外投資方面，投審會除通過華新擴大從事開採煤礦業務外，也核准元大金 (2885-TW) 旗下元大證以 1 億美元 (約新台幣 30.4 億元) 對外增資新加坡元大證券亞洲金融有限公司，從事投資控股業務。

僑外投資部分，投審會也核准泰商 GLOBAL RENEWABLE SYNERGY COMPANY LIMITED 以新台幣 99 億 9950 萬元增資環球能源股份有限公司，經營一般投資業、能源技術服務業、再生能源自用發電設備業等業務。

另一方面，上市櫃公司對中國大陸投資部分，投審會通過統一證 (2855-TW) 以人民幣 1 億 4700 萬元 (約 2222 萬美元) 增資中國金圓統一證券有限公司，從事經營證券經紀、證券自營及證券承銷與保薦業務。