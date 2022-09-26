投審會核准華新以近70億元 取得義大利鋼廠70%股權

經濟部投審會今 (26) 日召開委員會議，會中共核准及備查重大投資案件 6 件，其中，核准華新 (1605-TW) 以 2.25 億歐元 (約新台幣 70 億元) 對外投資設立盧森堡 WALSIN LIHWA EURPO SARL，再經由該盧森堡商間接受讓取得義大利 COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. 約 70% 股權，從事生產銷售不鏽鋼盤元、冷精棒材業務。

投審會除核准華新取得義大利鋼廠 70% 股權外，也核可中租迪和以 6000 萬美元對外增資越南仲利國際租賃公司，從事租賃業務。

在僑外投資部分，投審會核准，日商東京海上日動火災保險以新台幣約 59 億元暨貨幣債權 14.75 億元，增資新安東京海上產物保險股份有限公司，經營財產保險業務，反映台灣防疫保單賠付，讓產險業者增資壓力大。

此外，因應離岸風電需求，投審會說，荷商 JERA 捷熱能源、澳大利亞商麥格理綠投資集團也修正貸款投資計畫，將分別以 34.01、18.05 億元貸款投資海能國際投資，並間接貸款轉投資海能風力發電，用於經營離岸風力發電廠。

除離岸風電開發商修正投資金額外，投審會也通過，電動機車業者英屬開曼群島商 GOGORO INC. 增資睿能創意約 25.35 億元，從事電動機車及相關硬體銷售業務。