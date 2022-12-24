特斯拉本月市值暴減逾2000億美元 相當於豐田汽車市值

特斯拉股價近期遭血洗，12 月迄今市值共蒸發約 2190 億美元，幾乎相當於汽車業二哥豐田汽車的市值，除了因為執行長馬斯克分心經營推特以外，投資人更擔心在美國和中國的降價舉措，可能代表市場需求正在減弱。

為補足收購推特的資金，馬斯克最近幾個月拋售特斯拉股票，在特斯拉周四收盤大跌 9% 之後，他承諾兩年內不再賣股，甚至透露不排除實施庫藏股，卻仍無法安撫投資人情緒，而特斯拉宣布兩款暢銷車將大幅折價 7500 美元，更讓股東擔心消費者對電動車的需求是否轉疲。

特斯拉 (TSLA-US) 周五最終收低 1.76% 至每股 123.15 美元，創逾兩年新低，市值跌破 4000 億美元。

光是本周五個交易日，特斯拉共下跌 18%，市值減損 850 億美元。特斯拉的市值也在本周遭埃克森美孚 (XOM-US) 超車，象徵新能源業者和仰賴內燃式引擎汽車的傳統能源業者排名易位。

以年初的 1.2 兆美元市值計算，特斯拉身價今年迄今共蒸發超過 8000 億美元，相當於標普 500 共 80 多家小型股的市值總和。

特斯拉 2023 年挑戰一籮筐。 (圖: AFP)

一向看多特斯拉的 Wedbush 分析師 Dan Ives 周五將目標價從 250 美元調降至 175 美元，儘管他仍保留「優於大盤」的評等。

Ives 說：「若馬斯克重新聚焦特斯拉、真正停止賣股 (不只是嘴巴說說)、執行庫藏股，而且 1 月發布財報時只對 2023 年做出保守的預測，我們認為股價可能在此觸底。」

Refinitiv 統計 41 名追蹤特斯拉的分析師當中，只有 4 人建議「賣出」。

強化產品線是特斯拉進入 2023 年以後必須進行的任務。特斯拉最近剛把已經發表數年的 Semi Truck 電動卡車交付給客戶，並計劃 2023 年開始生產第一款電動皮卡 Cybertruck。

專家認為，特斯拉絕對還有成長潛力和話題性，但在高通膨、高利率和經濟低迷的大環境下，即使不屈不撓如馬斯克，也是極為艱難的挑戰。