特斯拉今年股價慘崩六成 空軍獲利可達150億美元

特斯拉今年跌勢慘重，讓多年來錯押空的投資人得以扳回一城，根據 S3 Partner 數據，今年放空特斯拉的投資人共可獲利 150 億美元。

經分拆調整後，特斯拉在 2020 年初交易價為每股 30 美元，最終在 2021 年 11 月達到 400 美元以上的高峰，市值狂飆逾 1.2 兆美元，躍升為全美市值最大的企業之一。該股周三 (21 日) 收盤報每股 137.57 美元，為兩年新低。

今年迄今，特斯拉已下挫超過 60%，主要是高利率環境導致投機性股票重挫，投資人也對馬斯克分心經營推特感到憂心。

不過，並不是所有看空的交易者都有留到最後。在特斯拉股價暴漲期間，有部分的人被迫認虧平倉。S3 Partner 數據顯示，2020 年至 2021 年期間，這方面的集體虧損高達 510 億美元。

長期以來，特斯拉一直是市場的頭號放空標的，許多放空的投資人往往在過程中被迫回補平倉，這也是特斯拉股價在疫情期間快速走高的原因之一。

S3 Partner 指出，特斯拉的空單餘額 (Short interest)，及市場上未回補的空頭數量，在去年 1 月突破 510 億美元的峰值，但今年卻下滑至 193 億美元。此外，目前約有 3% 的特斯拉股票被放空，低於 2020 年的 10% 均值。

儘管如此，知名放空機構香櫞研究 (Citron Research) 創辦人 Andrew Left 說：「特斯拉依然是支昂貴的股票。這並非結束，正如多數股票交易員所說，股票不會從貴的價格走向合理，通常是從貴跌到便宜價。」

FactSet 數據顯示，特斯拉過去 12 個月的本益比為 42.5 倍，與去年 1 月的 1765 倍相比，有如天壤之別。標普 500 本益比則為 17.6 倍。

Left 說：「人們開始關注他們以前不想關注的一些事實，例如競爭和市場飽和。」