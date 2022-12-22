擔心今年底業績難看 特斯拉將美國兩款汽車折扣加倍

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表示，除非有必要的理由，否則特斯拉永遠不會為新車提供折扣。

如今，這個理由已經出現，那就是刺激年底前的銷量。

特斯拉公告，在美國為新的 Model 3 和 Model Y 汽車提供 7500 美元的信用額度和 10000 英里的免費超級充電服務。本次活動針對 Model 3 和 Model Y 的車主，還必須在本月 21 日至 31 日之間提車，代表著他們正試圖在季底前提高銷售額。

公司還在加拿大為 Model 3 和 Model Y 汽車提供 5000 美元的優惠，並在中國為某些車型提供 6000 元人民幣 (860 美元) 的折扣。

這項折扣的重要原因，就在於今年 7 月份，拜登政府頒布的《通膨削減法案》延長了現有的 7500 美元的電動車稅收抵免，且取消了 20 萬輛的上限。

但這一政策將在 2023 年 1 月 1 日開始生效，在此之前提車的消費者，就無法獲得這一補貼。與此同時，依據特斯拉的規定，客戶不允許延遲提車，導致許多客戶取消現有訂單，想等到明年再下單，這使得特斯拉的銷售面臨壓力。

本月早些時候，特斯拉已經為一些汽車提供了 3750 美元的折扣。但基於這一折扣如今加倍，表明特斯拉對這個假期季的汽車需求不太滿意。

除此之外，中國也是特斯拉希望開展業務的一大重點，在今年第 3 季，特斯拉的交車數較產量少 2.2 萬輛，這在特斯拉的歷史上也十分罕見。

今年前三季，特斯拉全球銷量僅為 90.8 萬輛，距離 150 萬的目標幾乎還差 40%。實際上公司也已經表明，150 萬輛的目標已無法達成。