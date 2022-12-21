特斯拉股價慘崩8% 月季年表現恐創史上最糟 馬斯克如何解釋？

繼前一交易日跌破每股 150 美元關鍵水平後，特斯拉 (TSLA-US) 周二 (20 日) 延續跌勢，終場收在 140 美元下方，單日跌幅逾 8%。面對近來低迷的股價，執行長馬斯克 (Elon Musk) 也作出解釋。

特斯拉周二下跌 8.05% 至每股 137.80 美元，跌幅是標普 500 指數成分股當中最大，使該股本季跌幅超過 48%，超越今年 Q2 的 37.5%，有望寫下史上最糟單季表現。

此外，特斯拉 12 月迄今下跌至少 29%，超越 2010 年 10 月的 24.6% 跌幅，全年跌近 61%，無論是單月還是全年表現，都將創下史上最差紀錄。

周二的慘烈表現，使特斯拉的市值落後嬌生 (JNJ-US) 和埃克森美孚，如今特斯拉市值在標普 500 成分股當中排名第九。

Evercore 分析師周二發布報告，將特斯拉目標價自 300 美元大砍至 200 美元。

自去年 10 月收購推特以來，馬斯克已賣出數十億美元的特斯拉股票，且沒有表態是否還會繼續賣股，Evercore 分析師表示，這是特斯拉目標價遭到下修的其中一項因素。

報告還指出，除了中國成長陷入停滯，馬斯克近來頻頻發表右翼言論，也會傷害到特斯拉的品牌價值，這些都加劇了投資人對股價的擔憂。

馬斯克怎麼說？

知名特斯拉投資人 Ross Gerber 日前透過推文表示：「特斯拉現在的股價反映的是沒有 CEO 的價值。特斯拉董事會做得很好，是時候進行整頓了。」Gerber 還發起一項非正式活動，鼓吹股東投票把他送進特斯拉董事會。

面對股價頻頻走低，馬斯克試圖將此歸咎於總體經濟因素，他透過推文表示：「當銀行活期存款帳戶利率開始接近股市報酬時，人們會逐漸把資金撤離股市，並轉向現金，進而導致股市下跌。」

(圖：推特)

曾在美國證券交易委員會 (SEC) 擔任經濟學家的范德比爾大學助理教授 Joshua White 向 CNBC 表示，利率是導致特斯拉市值縮水的其中一個原因，但推特的影響才是最重要的，中國也是另一項重大因素。

他說，馬斯克曾在 4 月表示不打算出售更多特斯拉股票，但後續還是賣出數十億美元的股票，這種行為導致他失去股東的信任。