特斯拉擴大年底前交車優惠 恐為需求疲弱跡象 股價挫近9%

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (22 日) 股價重挫近 9%，該公司宣布本月起在美交付的 Model 3 和 Model Y 可折抵 7500 美元，加劇市場對經濟放緩令該公司需求疲軟的擔憂。

自 12 月 1 日起，特斯拉開始提供年底前交車的 Model 3 和 Model Y 3750 美元的「折抵額」，但特斯拉周三將該金額提高至 7500 美元，且近期也開始為 12 月交車者提供 1 萬英哩 (16093 公里) 的免費加油優惠。

在此回罕見降價前，過去幾年特斯拉因供應鏈中斷和通貨膨脹，進行一系列漲價。然而，ROTH Capital Partners 的高級分析師 Craig Irwin 表示：「特斯拉降價提升交付量的做法似乎沒有提振市場信心，尤其是在競爭日益加劇之際。」

特斯拉股價本月已跌逾 11%，邁向有史以來最糟糕的一個月，市場擔憂電動車需求疲軟，又擔心執行長馬斯克 (Elon Musk) 忙於 10 月收購的推特而無暇顧及特斯拉。

Canaccord Genuity 分析師 George Gianarikas 周三盤後將特斯拉目標價自 304 美元下調至 275 美元，理由是大眾對該公司的情緒「非常糟糕」，股東群體「心煩意亂」，「有些因素來自收購推特的這波操作，但大部分與此無關。」

分析師已調降特斯拉本季交付量的預估，以反映美國和中國等主要市場的增長放緩。

美國政府計劃 1 月導入稅收抵免政策，以刺激電動車需求，特斯拉顧客因此延遲購買以等待該獎勵政策生效，此舉令需求承壓。

特斯拉最新一波折扣頒布的前幾天，美國財政部甫將原定 1 月生效的電動車獎勵措施限制延至 3 月 (即必須在美國本地製造及組裝)，意味特斯拉和其他美製電動車都有資格獲得 7500 美元全額獎勵措施。

特斯拉也提供 5000 美元折抵給年底前在加拿大交付的 Model 3 和 Model Y 車主，另外年底前在中國交付的部分車款也可享有人民幣 6000 元 (860 美元) 的折扣。

特斯拉 10 月時已預警，今年將無法實現車輛交付目標，但對於營收不及華爾街預期引起市場對需求的擔憂，特斯拉則淡化處理。

自年初到收購推特，特斯拉市值下跌約 4000 億美元，自收購以來到周四，又蒸發 2700 億美元。然而，特斯拉雖然仍是世界上最有價值的汽車公司，卻只剩下約 4300 億美元多。豐田汽車 (TM-US) 則以約莫 2200 億美元市值排名第二。

特斯拉周四下跌 12.22 美元或 8.88%，收每股 125.35 美元，今年迄今下跌 64% 以上。