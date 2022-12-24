標普企業Q3縮手買庫藏股 蘋果、Alphabet、Meta位列前三

標普道瓊斯指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 週五 (23 日) 發布最新報告指出，由於企業參與度下降，標普 500 指數企業今年第三季庫藏股總額為 2108 億美元，較今年第二季的 2196 億美元下降 4.0%，而蘋果仍是第三季回購股票規模最高的企業。

最新報告指出，標普 500 企業第三季累計回購 2,108 億美元的股票，較去年同期的 2346 億美元下降 10.1%，較第二季 2,196 億美元下降 4%，也遠低於第一季創紀錄的 2,810.1 億美元。

依板塊來看，科技股持續在總體股票回購中領跑其他板塊，儘管科技股所佔比例從第二季的 32.8% 下滑至 28.8%。金融類股第三季回購規模較第二季增長 8.5%，但仍較 2021 年第三季下降 62.8%。能源類股則較第二季增長 64.5%，較 2021 年第三季增長 640%。

就個股來看，滿手現金的蘋果 (AAPL-US) 在第三季回購 247 億美元的自家股票，再度拿下冠軍，比今年第二季的 24.6 美元增加 0.7%。

緊隨其後的是 Alphabet (GOOGL-US) 庫藏規模 154 億美元，高於其第二季的 152 億美元。

科技股持續在總體股票回購中領跑其他板塊，蘋果、Alphabet 和 Meta 位列前三 (圖片：S&P Dow Jones Indices)

Meta (META-US) 回購了 74 億美元的股票，位列第三。微軟 (MSFT-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 分別位居第四、第五。

數量上來看，有 384 家公司第三季執行部分庫藏股，與第二季相同，較去年同期的 371 家有所增加。

319 家公司在第三季庫藏股規模至少 500 萬美元，低於第二季的 331 家，但高於去年第三季的 309 家。

截至 2022 年 9 月的 12 個月裡，有 441 家公司執行部分庫藏股計畫，高於 2021 年同期的 424 家，回購股票總額增至 9816 億美元，高於前一年同期的 7422 億美元，總股東報酬率亦飆至創紀錄的 1.534 兆美元，高於前一年同期的 1.241 兆美元。