〈紐約匯市〉美通膨、經濟降溫強化放緩升息預期 DXY回落 周線收黑

美元指數周五 (23 日) 在交投清淡的環境下震盪走低，最新數據顯示美國通膨持續放緩，且經濟正在降溫，強化了聯準會 (Fed) 下月以較小幅度升息的預期，並改善風險胃納。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.07%，至 104.36，周線貶約 0.3%。

美國 11 月核心個人消費支出 (PCE) 價格指數年增率，自 10 月的 5% 下滑至 4.7%，月增率也從 0.3% 放緩至 0.2%，通膨持續降溫。此外，美國消費者對未來一年的通膨預期，在 12 月降至 18 個月以來最低。

另一份報告顯示，美國 11 月資本財訂單溫和成長，但出貨量下滑，顯示隨著借貸成本上升抑制商品需求，企業本季設備支出有所放緩；不含飛機在內的非國防資本財訂單月增 0.2%，遜於前一月的 0.3%，且出貨量下滑 0.1%。

標普 500 指數和道瓊指數雙雙走高，對風險情緒較為敏感的商品貨幣獲得支撐，澳幣兌美元上漲 0.74% 至 0.6716 美元，紐元兌美元也漲 0.7% 至 0.6291 美元，雙雙收復昨日貶勢。

美元兌加幣貶 0.5% 至 1.3596 加元。數據顯示，加拿大 10 月經濟產出增幅較前一月微升 0.1%，且 11 月可望再成長 0.1%。

歐元兌美元小漲 0.2% 至 1.0614 美元，本周升近 0.3%。

外匯顧問公司 Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 表示，今天的市場似乎沒有恐慌情緒。通膨數據正朝著正確的方向發展，即使放緩速度不夠快，且美國經濟成長沒有明顯受阻。

今年歷經多次大幅升息後，市場普遍預期聯準會下一次會議只會升息 1 碼。

美元兌日元升 0.3% 至 132.85 日元。日本央行 (日銀) 本周稍早調整一項關鍵政策後，日元周線貶 2.8%。

截至台灣時間周六 (24 日) 約 6:00 價格：