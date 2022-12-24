〈美股盤後〉喜迎聖誕佳節 標普升近0.6% 但周線連三黑

聖誕假期即將來臨，美股週五 (23 日) 交投清淡，各主指呈窄幅波動，馬斯克承諾未來 2 年內不再出售持股後，特斯拉依舊跌超 1.76%。原油價格走強，雪佛龍等能源股表現出色。

標普收盤升近 0.6%，守穩 3800 點大關，道瓊收漲逾 170 點，那指微升超 0.2%，費半指數近乎持平。然而，由於對經濟衰退情緒縈繞，標普和那指本週分別跌 0.2% 和 2%，寫下週線連三黑紀錄。道瓊表現則相對強韌，週漲幅達 0.9%。

數據方面，美國商務部週五公布數據顯示，美國 11 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 5.5%，略低市場預期，較 10 月份的年增幅稍微降溫，證明聯準會連續升息正產生預期效果。

同時，美國密西根大學調查顯示，12 月消費者信心指數升至 59.7，略高於初值的 59.1 與上月的 56.8。而消費者對未來 1 年通膨預期從前值 4.9% 降至 4.4%，創 2021 年 6 月以來新低。

政經方面，美國眾議院週五通過價值 1.7 兆美元開支法案，美國總統拜登將在週五午夜前簽署立法，維持聯邦政府運作至 2023 年 9 月。

此外，拜登週五已正式簽署 2023 財年國防授權法案 (NDAA)，授權的國防經費達 8579 億美元，包括授權未來 5 年提供台灣 100 億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。

俄烏戰爭持續，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 21 日閃電式訪美，和美國總統拜登展開會談，拜登宣布對烏克蘭超過 3.74 億美元人道援助與 18 億美元軍事援助，包括愛國者飛彈防禦系統。

俄羅斯駐美大使週五聲明，美俄兩國關係狀況已進入冰河時代，發生直接衝突的風險仍然很高。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.56 億例，死亡數突破 667 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊集體收紅，能源、通訊服務和公用事業領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果殞落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.68%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.23%；Meta (META-US) 漲 0.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.74%。

道瓊成分股逾半收紅。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.09%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.55%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.38%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.22%；3M (MMM-US) 跌 1.20%。

費半成分股互有消長。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.87%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.39%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.19%；美光 (MU-US) 上漲 1.56%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.46%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.14%；AMD (AMD-US) 上漲 1.03%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.52%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.31%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.76% 至每股 123.15 美元，延續第六個交易日頹勢，創 2020 年 3 月份以來最長跌紀錄。長期看多特斯拉後市的 Wedbush 分析師 Dan Ives 把特斯拉目標價下修 30% 至每股 175 美元，Ives 預期特斯拉第四季交車數可能介於 41 萬輛與 41.5 萬輛，低於其原先估計的 45 萬輛。

聯邦快遞 (FDX-US) 震盪收紅 0.19% 至每股 175.93 美元。UPS (UPS-US) 上漲 0.80% 至每股 177.01 美元。聯邦快遞和 UPS 警告客戶，由於美國冬季天氣惡劣，假日送貨可能會延遲。

台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.52% 至每股 74.89 美元，折溢價率為 1.11%，換算價 460.05 元。《日經新聞》週四報導，台積電正在與主要供應商舉行進階談判，有意在德國半導體聚落德勒斯登 (Dresden) 興建首座歐洲晶片廠。

蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.28% 至每股 131.86 美元。蘋果 Apple Watch 的心電圖（ECG）功能侵害醫療器材製造商 AliveCor 專利，拜登政府有 60 天時間，決定是否要以政策疑慮為由，否決進口禁令。

3M (MMM-US) 收黑 1.19% 至每股 120.14 美元。美國法官禁止 3M 在耳塞訴訟中轉嫁責任給其破產子公司 Aearo Technologies，該訴訟涉及缺陷耳塞而造成現役和退役美國軍人受傷。

經濟數據

美國 11 月營建許可月率修正值報 - 10.6%，前值 - 11.2%

美國 11 月營建許可年化總數修正值報 135.1 萬戶，前值 134.2 萬戶

美國 11 月個人支出月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.9%

美國 11 月個人收入月率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.7%

美國 11 月 PCE 物價指數年率報 5.5%，預期 5.6%，前值 6.1%

美國 11 月 PCE 物價指數月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 11 月核心 PCE 物價指數年率報 4.7%，預期 4.7%，前值 5%

美國 11 月核心 PCE 物價指數月率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 11 月耐久財訂單月率初值報 - 2.1%，預期 - 0.6%，前值 0.7%

美國 12 月密大消費者信心指數終值報 59.7，預期 59.1，前值 59.1

華爾街分析

投資人在聖誕節假期前消化大量經濟數據。Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 認為：「PCE 可能正在下降，但隨著消費者減少支出，這可能意味著收入下降，股市未來可能面臨更大壓力。」

成長型投資公司 Navellier & Associates 創始人兼首席投資長 Louis Navellier 表示：「週五的經濟數據凸顯投資人面臨的兩難，疲軟的數據帶來經濟衰退的擔憂，而強勁的數據則帶來對聯準會的恐懼。」

Navellier 點評：「聖誕行情為時不晚，但不幸的是，利多的通膨數據被聯準會的強硬措辭和即將到來的經濟衰退所掩蓋。」

Simplify ETF 執行長 Paul Kim 稱：「這是各方面失敗的一年，所有風險資產基本都被拋售，這是最痛苦的一年，債券和股票都被拋售，人們無處可躲。」

鉅亨溫馨提醒：美股於聖誕節後一天 (12/26) 休市

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主