美12月密大1年通膨預期終值降至4.4% 創1年半新低

美國密西根大學周五（23 日）公布的最終調查顯示，12 月消費者信心指數升至 59.7，略高於初值的 59.1 與上月的 56.8。值得注意的是，消費者對未來 1 年通膨預期從前值 4.9% 降至 4.4%，創 2021 年 6 月以來新低。

12 月密大 1 年通膨預期創 2021 年 6 月以來新低。(圖片：ZeroHedge)

根據密大調查，12 月消費者信心指數終值升至 59.7，高於經濟學家預期的 59.1，另外 5 年通膨預期從初值的 3% 降至 2.9%。調查指出，生活水準受通膨影響的消費者比例在 12 月略有下降，不過仍連續第七個月保持在 40% 以上。

另外，衡量當前狀況的現況指數從前值 60.2 略降至 59.4，不過仍高於 11 月的水準，而衡量未來狀況的預期指數從初值的 58.4 上升至 59.9。

密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示，消費者可能認同通膨相較過去幾個月的水準有所放緩，但對於通膨回落的幅度和速度，存有相當大的不確定性。此外，最終報告與初步調查相比，家庭耐久財購買狀況穩定，消費者在購買汽車和住房的商品時注意到利率上升的負面影響。

至於就業方面，密大調查顯示民眾對失業擔憂正在加劇，約有 45% 的消費者預估未來 1 年失業率將會上升，這是自 2020 年 4 月以來最大比例。

最近的消費者物價數據表明，儘管美國通膨率仍在高處，但最糟糕的時期可能已經過去。例如美國汽油價格自 11 月初以來穩步下滑，讓消費者在普遍存在的物價壓力中得到一些喘息空間。

儘管如此，美國聯準會（Fed）實現 2% 通膨的目標的道路可能既漫長又痛苦，許多觀察人士預估美國經濟將在明年陷入衰退，周五最新公布的數據顯示，Fed 偏好的通膨指標在上月有所放緩，而消費者支出停滯不前。