市場等待PCE數據以觀察Fed動向 美債殖利率走升

美國國債殖利率周五 (23 日) 小幅走高，投資人等待密切關注的通膨數據，以尋找 Fed 下一步利率方向的線索。

美東時間清晨 6:25，10 年期國債殖利率上漲 4.1 個基點至 3.712%，而 2 年期美國國債殖利率上揚 2.4 個基點至 4.289%。

在日本央行調整其殖利率曲線控制以緩解長期貨幣刺激措施的影響後，本周全球債券市場出現拋售。

由於 Fed 投資人繼續擔心經濟衰退的可能性以及這對貨幣政策可能意味著什麼，殖利率本周都在上升。

不過，美國政府周四 (22 日) 公布的數據顯示，第 3 季國內生產總值年率增 3.2%，高於之前估計的 2.9%。第 2 季經濟收縮了 0.6%。

經濟分析局將於周五上午發布 11 月個人消費支出 (PCE) 報告，這是 Fed 首選的通膨指標。《道瓊》調查的經濟學家表示，不包括食品和能源價格的核心 PCE 物價指數預計 11 月將上漲 0.2%，與 10 月漲幅相同。

PCE 物價指數可以提供有關美國通膨是否正在放緩的進一步線索。

Fed 一直在積極升息以試圖降低通膨，並暗示未來可能會進一步升息。Fed 預計在控制通膨之前將基準利率上調至 5.1%。

耐久財訂單和新屋銷售數據也將於周五公布。