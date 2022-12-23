美股盤前：台積電將前往歐洲設廠?!核心PCE數據即將來臨、美股再震盪!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 48 分)：

道瓊指數：上漲 33 點，跌幅 0.10% 至 33241。

那斯達克 100 指數：下跌 17.25，跌幅 -0.16% 至 11037.00。

標普 500 指數：下跌 0.25，跌幅 -0.01% 至 3849.00。

【今日總經】美國 PCE 價格指數、耐久財訂單、消費者信心指數。(延伸閱讀：升息放緩，美債、投資級債 ETF 表現可期！)

二、美股盤前重點

1. 日本 11 月核心通膨再創新高：日本公佈通膨數據再升至 3.8%，核心通膨再創 40 年來新高，再升至 3.7%。隨著企業不斷將上漲的成本轉嫁給家庭，導致日本通膨不斷的再創新高，其中加工食品漲幅最大，電價和冷氣機等耐久財也上漲，汽油價格因有補貼政策因此呈現緩漲。

2. 波音恢復 777X 飛行測試：波音的 777X 噴氣式飛機再 10 月份檢查發現發動機有問題後目前已恢復飛行測試，波音 777X 也稱為 777-9，是 777 寬體噴氣式飛機的更大版本。

3. 台積電有意在德國新建首座歐洲芯片廠：據消息人士透漏，台積電整再與主要供應商進行討論，有意於德國德勒斯登興建首座歐洲芯片廠，此舉將有助於台積電滿足該地區汽車業的半導體需求，此外，消息人士還表示，台積電計畫明年初派一位高級別主管前往德國討論政府支持該芯片廠的程度，以及當地供應鏈滿足其需求能力。

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