〈美股早盤〉美11月PCE數據不夠好 主要指數開低

美國最新公布的 11 月個人消費支出（PCE）物價指數雖然顯示通膨進一步降溫，但仍不足以阻止聯準會（Fed）明年的升息步伐，美股主要指數周五（23 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 80 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌逾 1.4%。

美國商務部公布數據顯示，11 月 PCE 物價指數年增 5%，符合市場預期，低於修正後前值 6.3%，為連續第五個月放緩，而 Fed 偏好的通膨指標，11 月核心 PCE 物價指數年增 4.7%，略高於市場預期的 4.6%，但較前值 5% 顯著回落，不過離 Fed 的目標還有一段距離。

按月來看，11 月 PCE 物價指數成長 0.1%，符合市場預期，遠低修正後前值為 0.4%；11 月核心 PCE 物價指數成長 0.2%，符合市場預期，略低於修正後前值 0.3%。

雖然數據顯示美國通膨進一步緩解，日前的數據也顯示 12 月消費者未來 1 年通膨預期有所放緩，強化物價壓力在前幾個月已觸頂的觀點，但此次 PCE 物價指數報告也顯示消費者支出停滯，一方面凸顯 Fed 的升息措施有效冷卻物價和需求，另一方面也表示 Fed 未來將繼續收緊貨幣政策。

與此同時，美國 11 月個人支出下滑 0.1%，低於市場預期的成長 0.2%，前值自 0.8% 上修至 0.9%，11 月個人收入成長 0.4%，高於市場預期的 0.3%，但低於前值 0.7%。

截稿前，根據芝商所（CME）FedWatch Tool，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，明年月升息 1 碼（25 個基點）的機率為 65.9%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 34.1%，終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。

此外，商務部同日還公布的 11 月耐久財訂單月增率初值意外下滑 2.1%，遠低於市場預期的下跌 0.1%，為連續 3 個月成長後創今年 2 月以來新低，10 月前值從 1.1% 下修至 0.7%；而扣除國防的核心耐久財訂單月增率初值也下滑 2.6%。

截至台北時間周四（23 日）22 時許：

(圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.15%，至每股 122.59 美元

特斯拉執行長馬斯克表示，他未來在 18 到 24 個月內不再出售特斯拉股票。在過去一年內，馬斯克出售約 390 億美元的特斯拉股票，其中包括他以 440 億美元收購推特的交易。特斯拉盤前股價上漲約 1.2%。

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 0.32%，至每股 116.74 美元

臉書（Facebook）母公司 Meta Platforms 同意支付 7.25 億美元達成集體訴訟案和解，該訴訟指控臉書允許劍橋分析等第三方單位取得用戶個資。Meta 盤前股價上漲 0.6%。

Biogen(BIIB-US) 早盤下跌 1.30%，至每股 276.95 美元

Biogen 的日本合作夥伴衛采（Eisai）已向路透證實兩家公司實驗性阿茲海默症治療藥 Lecanemab 試驗中的第三起死亡案例，並表示正在調查死因。消息影響 Biogen 盤前股價下跌逾 2%。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月營建許可月率修正值報 - 10.6%，前值 - 11.2%

美國 11 月營建許可年化總數修正值報 135.1 萬戶，前值 134.2 萬戶

美國 11 月個人支出月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.9%

美國 11 月個人收入月率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.7%

美國 11 月 PCE 物價指數年率報 5.5%，預期 5.6%，前值 6.1%

美國 11 月 PCE 物價指數月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 11 月核心 PCE 物價指數年率報 4.7%，預期 4.7%，前值 5%

美國 11 月核心 PCE 物價指數月率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 11 月耐久財訂單月率初值報 - 2.1%，預期 - 0.6%，前值 0.7%

美國 12 月密大消費者信心指數終值預期 59.1，前值 59.1

華爾街分析：

美銀資深投資策略師 Michael Hartnett 看好債券在明年上半年的表現，預估經濟衰退的持續時間為明年前 6 至 9 個月，不會太嚴重或留下創傷。他表示，一旦證據清晰表明利率高峰已過，企業利潤已走出谷底，下半年股市將緩慢走高。

Hartnett 還表示，一旦投資者開始預期經濟復甦，小型股的前景「真的非常好」，更直言「我們不會回到零利率或量化寬鬆的世界，當時你只需持有大型科技股就萬事大吉，投資人正在尋找市場中新的領跑者，其中將包括小型股。」