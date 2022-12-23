長期特斯拉空頭：股價明年還會跌80%

投資研究公司 GLJ Research 負責人 Gordon Johnson 一直是特斯拉 (TSLA-US) 的大空頭，他花了接近 4 年時間，才獲得市場對其做空的認可。而他也不改一貫的立場，認為特斯拉明年還將繼續下挫，跌幅可能達到 80%。

自 2018 年以來，Johnson 一直在對特斯拉做出悲觀預測，當時他還在投資銀行 Vertical Group 擔任分析師。他不停地給出遠低於同行的特斯拉股價目標，但是自 2018 年 4 月 (Johnson 首次對特斯拉給予「賣出」評級) 到 2021 年 11 月，這家電動汽車巨頭的股價飆升了 1900%。

然而，今年的特斯拉股價似乎正站在他那一邊。隨著特斯拉股價在 2022 年下跌約 67%，Johnson 依然看壞 2023 年特斯拉股價，認為還會繼續下跌 80%，至 23 美元。

他指出，特斯拉轉向機器人技術、電池儲存和電動半掛卡車等新收入來源的計畫，純粹是對基本面的干擾。特斯拉 95% 的收入來自於汽車銷售，5% 來自於虧損的能源部門。

他表示，特斯拉只是一家汽車公司，且是一家產能超出銷售太多的汽車公司。

沒理由估值遠超其他車商

Johnson 認為，與其他電動車企業相比，特斯拉的估值仍然被投資人高估。特別是，特斯拉的本益比約為 40 倍，而福特、通用和豐田分別只有 5 倍、6 倍和 10 倍。

特斯拉目前的市值雖然大減，但仍遙遙領先與其他汽車製造商，估值超過三大汽車製造商的總和，而其 2021 年的汽車銷量，卻只有三大汽車的 5%。

除了他一直指出的基本面原因，Johnson 還認為，馬斯克的拋售戲碼損害了特斯拉股票，馬斯克在推特上支持的一些「右翼言論」，正在讓他的主要買家疏遠特斯拉。

多頭的反駁

Johnson 的說法雖有說服力，但多頭們仍相信特斯拉長期增長的故事。

投資公司 CFRA 分析師 Garrett Nelson 在最新報告預測，特斯拉股價將在未來 12 個月內回升至每股 225 美元。

他相信，美國明年的電動汽車税收抵免及特斯拉即將推出的 Cybertruck，將大大提振特斯拉股價，他還提醒稱特斯拉擁有領先於競爭者的訂單數量。

Wedbush 的技術分析師 Dan Ives 較早前預測，特斯拉股價將在明年達到 250 美元，對特斯拉的長期前景充滿信心。

Ives 認為，特斯拉有望繼續增長其電動汽車銷量，他認為這「應該是特斯拉多頭信心的標誌。」