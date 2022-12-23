Meta同意支付7.25億美元 了結劍橋分析相關隱私訴訟

Meta Platforms Inc. (META-US) 已經同意支付 7.25 億美元，來了結一項長期訴訟，此次訴訟聲稱 Facebook 與研究公司劍橋分析 (Cambridge Analytica) 非法共享用戶數據。

原告在周四 (22 日) 晚些時候的一份法庭文件中表示，這是「有史以來在數據隱私集體訴訟中，獲得的最大賠償，也是 Facebook 為解決私人集體訴訟支付的最高金額」。

這項和解協議，使 Meta 距離解決 2018 年由 Facebook 用戶提起的訴訟，又近了一步，此前有消息稱，劍橋分析公司獲取了 Facebook 8700 萬用戶的數據。這項協議需要得到負責此次訴訟的聯邦法官批准。

消費者的律師逐漸獲得更多證據，支持 Facebook 未能保護個人數據的主張，如果此案最終司法開庭審理，而 Facbeook 的母公司敗訴，它可能會多承擔數億美元的損失。

Meta 發布電子郵件聲明表示，此案公司尋求和解，因為這符合社群與股東的最大利益，在過去 3 年中，公司改進了隱私保護方法並實施了全面的隱私計畫。

上個月，Google 同意向美國 40 個州支付總計 3.915 億美元，以解決對有爭議的位置追蹤做法的調查，州官員稱，這是美國歷史上最大的此類隱私和解。 另外，一名法官上個月批准了一項價值 9000 萬美元的 Meta 交易，以解決一個關於使用瀏覽器 cookie 和 Facebook 利用「讚」按鈕來追蹤用戶活動的訴訟。

Meta 在 8 月的一份法庭文件中表示，它已同意解決劍橋分析訴訟，但當時沒有透露任何條款。 1 個月前的一份文件顯示，Meta 首席執行官祖克柏 (Mark Zuckerberg) 將不得不接受原告律師長達 6 個小時的訊問。 同一份文件表明，前營運長桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 也必須出庭作證。

Facebook 辯稱，它在用戶協議中披露了其做法。公司還表示，任何在社群網路上分享訊息的人都不應指望保留自己的隱私。