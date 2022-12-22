大型車廠不夠重視電動車 大摩喊加碼特斯拉

摩根士丹利分析師懷疑，大型汽車公司是否在對電動車視而不見，並將此視為特斯拉 (TSLA-US) 的買進機會。

摩根士丹利週三 (21) 分析報告給予特斯拉「加碼」評級，目標價 330 美元。

分析師形容，大型汽車忽略電動車，「過去在聯邦基金利率為 0% ，且特斯拉還是破兆美元市值的公司時，對其電動車霸權很容易視為理所當然。」

「我們確定電池是唯一 (或最終) 實現交通無碳排的途徑嗎？這項技術夠便宜了嗎？我們的電網都準備好了嗎？扶持政策是否可行？像保時捷投資生產電子燃料 eFuel 之舉是對電動車策略『雙管齊下 / 互補技術』，這很值得關注。」

他們補充，特斯拉短短 3 個月內蒸發 6000 億美元市值，作為電動車「大使」，其估值引發整個產業對投資回報率和資本形成的質疑。

特斯拉股價週三下滑 0.17%，收每股 137.57 美元，上週該股跌逾 12%，且今年迄今跌幅達 61%。

分析師表示，特斯拉希望利用其成本和規模優勢作為競爭力量。「特斯拉從中國開始降價，我們預期這波降價潮會快速蔓延至歐洲和美國。雖然降價本質上是循環的，但電動車價格下降對進入下一步的大規模採用非常重要，這也會抑制許多想與特斯拉競爭的企業所能獲得的回報。」