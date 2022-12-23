美國大麻黑市正蠶食鯨吞合法市場

美國各地蓬勃發展、不受監管的大麻企業，正在侵蝕等待銀行和稅收改革的合法市場。

雖然這在科羅拉多、密西根和華盛頓等州是個問題，但在紐約的問題更大。大麻情報公司 New Frontier Data 研究員瑞曼 (Amanda Reiman) 表示，未獲許可的企業「占有相當大的潛在市占率」。紐約 36 家新獲得執照的藥房還沒有一家開始營業。

紐約的合法化遠遠落後於該州複雜的黑市多年。紐約上個月發放了第一套藥房許可證，但休閒大麻在該州合法已有近兩年時間。

紐約州大麻管理辦公室新聞官諾爾斯 (Trivette Knowles) 說，「這些商店偽裝成安全的合法企業。」「但目前紐約州還沒有持證合法銷售。」

他說，這個問題在紐約市尤為棘手。大麻可以從實體店面、卡車、快閃店、雜貨店甚至直接外送的快遞服務處購買。他的辦公室已向該州的一些無照經營者發出停止營業令信件，但部分貿易組織表示，僅在紐約市可能就有數萬家非法企業。

瑞曼說，「這幾乎就像打地鼠遊戲。」「只要一個倒下，另一個就會彈出。」

她說，她的公司沒有追踪全美的許多非法企業的數據，但她估計全美市場價值約 600 億美元。她說，接受法律監管的業者只有其中一半。「當你擁有幾乎比照受監管市場的藥房和分銷系統時，真的很難讓人們願意轉為合法。」

她說，不受監管的市場也會給消費者帶來嚴重的健康風險。紐約醫用大麻產業協會 11 月委託進行的一項研究發現，在查驗紐約市 20 家非法商店的大麻產品後，約有 40% 含有大腸桿菌、鉛和沙門氏菌等有害污染物。

除了停止營業令外，紐約市也開始以其他方式進行打擊。

市長亞當斯 (Eric Adams) 12 月宣布沒收價值超過 400 萬美元的非法銷售產品。他的辦公室還發出 500 多張民事和刑事傳票，作為與各執法機構進行的為期 2 周的試點計劃的一部分。

市長在新聞發布會上說：「我們不會讓無證機構濫用合法大麻提供的經濟商機。」

法令也跟不上產業發展，國會今年第三次將其排除在 1.7 兆美元的政府撥款法案之外之後，《安全和公平執法銀行法》(SAFE 法案) 在國會遭遇挫折。法案將允許有執照的企業獲得傳統銀行服務來加強合法的大麻產業。

根據目前的聯邦法律，如果銀行和信用合作社向合法的大麻企業提供服務，將面臨聯邦起訴和處罰，因為它與海洛因和 LSD 一樣仍然被列為附表 I 物質。根據聯邦緝毒局的規定，附表 I 物質被定義為目前尚未被接受的醫療用途且極有可能被濫用的藥物。

由於無法獲得傳統銀行服務，合法的大麻企業被迫以純現金模式運作，無法獲得貸款、資金，甚至無法使用基本銀行帳戶。

Curaleaf 聯合創始人兼執行主席喬丹 (Boris Jordan) 說：「遺憾的是，這是非法市場的勝利，它們不必繳納稅款，也沒有任何法規或測試安全措施。」「整個產業都將因此受到影響。」

已獲得部分兩黨支持的 SAFE 法案將被迫在明年的國會會期重新引入，屆時共和黨人已控制眾議院。

Sunburn Cannabis CEO 科布 (Brady Cobb) 等高管表示，「考慮到國會的新政治版圖，前方的道路有些模糊。」