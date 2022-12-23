利用美光財報利空，提前掌握財報公布的法人觀點

美國會計法規非常有彈性，季度、年度的起始都不需要綁定 1 月、月底 (雖然多數公司仍是)，因此某些特定公司的財報公布時間剛好在這之前，就很適合試試水溫，先行觀察產業概況以及投行法人對財報的關注點為何。本次就用最新出爐的美光來進行半導體、科技產業，進行財報、產業訊息的分析。

美光財報數據與財測，全面劣於預期

數據整理與翻譯如下圖

股價的反應：約下跌 3%

因為 12/22 在公布初領失業救濟金後，盤前期指跳水崩跌、現股開盤續跌，這會影響到美光的股價反應，因此以盤前股價作為參考。不過當日拉尾盤，實際上美光反而在開盤後跌幅並未明顯擴大。

公司提及的其他關鍵數據與回應法人問題，是挖掘訊息的寶藏

1. 投資計畫：資本支出大幅削減且將裁員 10%；「1-γ製程延後 1 年至 2025 量產」

關於資本支出與裁員這點基本上不意外，只要是科技成長股敢不減支出，除非拿得出營收與強烈逆週期成長理由，否則法人一率狠狠砍股票 (ex:Meta)。

但 1-γ製程延後 1 年至 2025 這點就很值得深思，如果預期明年經濟逆風，多數公司不得不承認或退讓保守的會是上半年，「超過 1 年以上」的發展計劃還是最先進的研發計畫，其實沒有必要延後，就像台積電會放緩擴產計劃但不會將 N3E、2nm 量產時程延後。 這是美光不小的利空，尤其 Dram 端最大競爭對手是最喜愛在產業利空，砸錢趁機搶市佔、發展技術的三星。

2. 盈餘分配規劃：「停止回購股票」、下季配息 0.115 元、暫停發放員工獎金

停止回購股票，基本上是美股公司最危險的發言之一，因為美股強調回購股票來將盈餘回饋給股東，對股價是直接性的潛在需求影響，因此代表現階段現金流水位已經不夠安全，以及本季營運轉虧，下季虧損擴大，下一季的自由現金流是不樂觀的。

3. 產業市況：「2023Q2 庫存見高」、「需求端: PC 續減、手機持平、雲端成長幅度下修不如預期」

以下引號內為美光需求的預估:

「2022 年 Dram、Nand 需求位元成長是 low to mid single-digits(3~5%)， 2023 年則分別預估成長 10%、20%，因需求放緩、庫存堆積的情況下，低於歷史成長趨勢。」

筆者對於公司發言抱有不小的質疑，2021 的高基期，2022 維持低水平的需求位元成長，如果真如公司預期庫存、跌價並行至 23Q2，那也要下半年相當之好，才會有可能雙位數成長。

尤其關鍵在半導體產業目前最後一根浮木就是資料中心 (伺服器)、雲端運算，即使 DDR5 預計 23Q1 導入，下半年放量，但公司說「資料中心依舊難敵經濟逆風，2023 年雲端運算對記憶體的需求成長幅度將低於歷史平均」

→筆者認為 2023H1 半導體、科技股法說與公司對伺服器資料中心 (伺服器) 的展望看法，將是庫存、現金以外，財報季最大的觀察點，目前持較悲觀看法，須提防相關類股修正補跌。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。