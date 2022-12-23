生技產業4大領域簡介；櫃生技佔比 40%，製藥類股走勢仍強

一、生技產業 4 大領域簡介

全球人口與高齡人口持續增加，對藥物需求隨之升高。近年 Covid-19 疫情衝擊，各國越來越重視醫療產業的發展，不僅積極投入疫苗及治療藥物研發，刺激創新的動能增強。

疫情趨緩，受疫情影響重症與死亡人數亦緩慢下降，經濟與社會活動逐漸恢復，因此非緊急醫療療程安排也重啟運行，醫療項目的轉變也影響醫療器材市場需求品項的銷售，將反應在醫療器材品項變化與市場需求量的回升。

台灣生技業起起伏伏幾十年，去年產業總值上看兆元。生技族群是否能成為繼護國神山台積電後的下一個「護國產業」值得期待。

就產業角度而言，經濟部《2022 生技產業白皮書》提及，生技營業額已連年成長，其中生技醫藥產業成長率 10.9%，成長率創近 10 年新高，資本市場市值突破 1 兆，在台灣生技主要有四大領域

分別是應用生技、製藥產業、醫療器材、健康福祉。

這四大領域的框架下，又會有許多細項

比如近期因歐洲缺藥、中國囤藥使得台灣製藥產業大都走勢凌厲

但整個製藥產業又可分為西藥製劑、生物製劑、中藥製劑、原料藥四個類別。

製藥類股後期走勢會出現分歧，也是因其產品與市場需求有差異所造成。

下一篇我們會談談整個製藥產業各類別的內容與相關概念股。

二、權值類股走軟；櫃生技佔比 40%

1. 盤面概況 - 費半下挫 4%，影響科技類股。

美國勞動市場需求依舊強勁，使得市場擔憂聯準會緊縮政策區間拉長，科技類股在聖誕節前收黑，造成本日科技類股再度成為跌勢重心，當前下跌近 200 點，預估量為 1579 億。

在集中市場方面，貢獻漲點的多方指標依序為：

(2882-TW) 國泰金、(3037-TW) 欣興、(6409-TW) 旭隼、(1760-TW) 寶齡富錦、(2377-TW) 微星

造成盤勢壓抑：

(2330-TW) 台積電、(3711-TW) 日月光投控、(2308-TW) 台達電、(2454-TW) 聯發科、(2303-TW) 聯電

櫃買市場強勢指標為：

(8255-TW) 朋程、(3479-TW) 安勤、(6763-TW) 綠界科技、(5351-TW) 鈺創、(3089-TW) 億杰

拖累指數的為：

(6488-TW) 環球晶、(8069-TW) 元太、(5347-TW) 世界、(5483-TW) 中美晶、(6446-TW) 藥華藥

綜觀漲跌點來看，本日不論上市櫃個股皆都有個別表現為主，其中昨日強勢生技、鋼鐵、航運在本日則是相較疲弱，在大盤量縮氛圍下，意味當前市場在美股休市前轉趨觀望。

2. 櫃生技佔成交比 40%，製藥類股走勢仍強，(1760-TW) 寶齡富錦一度漲停

中國將近三年的清零政策轉完，解封雖有助於經濟重返正軌，但也意味染疫有擴大的可能性，市場預期藥品需求會同步的提升，相關個股相繼走強。

其中南光本月漲幅逾 76%，其餘製藥股雖部分有所回落，但大都也已漲多，而今 (1760-TW) 寶齡富錦漲停，同時觀察櫃生技佔比本日突破逾 40%，仍就高於平均 12%，顯示內資對其生技題材具相當程度共識，在科技類股有壓且景氣不確定之時，生技概念股可望扮演櫃買指數的關鍵角色。

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