拓凱加速海內外產能擴充 中科新廠明年完工

碳纖維複合材料廠拓凱 (4536-TW) 加速進行兩岸擴廠，今年同時啟動新建廠房及擴大產能投資，並於今 (23) 日在中科后里一期新廠及中國廈門后溪園區二期新廠，同時舉行上樑與封頂典禮。

拓凱主管指出，拓凱台中中科后里新廠基地面積 5.1 萬平方公尺 (約 1.54 萬坪)，第一期投資 1 億美元，新建工程總面積計 7 萬平方公尺 (約 2.12 萬坪)，預計明年第四季竣工，2024 年下半年部分產線開始投產。

拓凱中科后里新廠初期規劃生產自行車零組件及微量射出等產品，年產值可達 1 億美元以上，未來逐年成長，後續將擴大至熱塑型與熱固型複材相關技術，可應用於航空、醫材、運具與電子產品等。

而拓凱廈門后溪工業園二期新建廠房及生活樓工程，投資約人民幣 6000 萬元，新建廠房面積 2.3 萬平方公尺 (約 6970 坪)，除落實照顧員工生活及福利外，也將擴大安全帽及球拍生產線產能，確保服務相關客戶，把握未來大幅成長的市場契機。

同時，拓凱在越南平陽廠在 2019 年購地，今年初步進入試量產，預估明年正式量產後，將占拓凱自行車零組件營收的 20%，同時，越南平陽廠也預留擴充產能空間，待進一步擴充後，占拓凱自行車零組件營收比重可達 40-50%。

至於安全帽產品方面，占拓凱營收比重約 20-25%，最新的發展方向爲結合藍牙等裝置的進入智能化發展，新產品已有出貨實績；在球拍業務上，配合客戶的新開發籠式網球拍市場需求，已建立年產 10 萬支的生產線，未來將視訂單成長，再投資另一個 10 萬支產能的生產線。

另外，隨著各國邊境陸續解封，全球航空商務及旅行明顯復甦，飛機座椅等航空內裝產品訂單需求也穩步回升，拓凱看好未來需求成長。

拓凱 2022 年前三季營收 80.28 億元，稅後純益 18.53 億元，年增 2.23 倍，每股純益 20.4 元。

拓凱 2022 年 11 月營收 10.39 億元，年增 15.32%，不單改寫同期新高，也創單月營收第三高；前 11 月營收攀升至 100.53 億元，年增 28.18％，超越去年營收 86.92 億元，登史上新高。