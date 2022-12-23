〈貴金屬盤後〉美GDP數據強化Fed激進升息可能性 金價跌破1800美元

黃金期貨周四 (22 日) 重挫，再度摔破每盎司 1800 美元整數關卡，主因國公布的一連串經濟數據強勁，提高聯準會 (Fed) 堅持激進升息政策的可能性。

2 月交割的紐約黃金期貨價下跌 30.10 美元或 1.7% ，報 1795.30 美元，扭轉本周稍早的強勁走勢。

美國商務部周四公布的終值顯示，拜強勁的消費者支出之賜，第 3 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 3.2%，高於修正值 2.9% 及初值 2.6%。

此外，美國勞工部公布，上周初領失業救濟金人數僅微增至 21.6 萬人，仍維持在歷史低檔，顯示在勞動力供應有限的情況下，企業不願裁員。

經濟數據公布後，ICE 美元指數 (DXY) 彈升 0.4% 至 104.55，對貨幣政策敏感的 2 年期美債殖利率從 4.213% 上揚至 4.244%，金價則大跌。

OANDA 資深市場策略師 Edward Moya 說：「美國第 3 季經濟看起來比意料中強勁一些，代表 Fed 升息的風險仍存在，勞動力市場仍然非常緊俏。黃金近期的大漲已經失去動能，因此今天的交易從獲利了結引發的賣壓開始，之後是動能。」

美股周四續跌，抹去前一日的大漲。到瓊工業指數午盤一度跌逾 700 點，終場跌幅收斂至 349 點，標普 500 和那斯達克分別下挫 2.7%、3.5%。

美國強勁的 GDP 報告助長美元氣勢，但美國經濟聯合會周四公布的領先經濟指標 (LEI) 卻帶來隱憂，報告顯示，11 月 LEI 重挫 1%，是連續第九個月下跌，跌幅超過市場預估的 0.5%，主因是申請失業救濟金人數增加、房市疲軟、製造業景氣降溫。

報告指出，隨著 2022 年步入尾聲，美國經濟仍保持成長，但 Fed 持續升息抑制通膨的舉動，可能扼殺 2023 年的經濟成長。經濟聯合會的經濟研究資深主任 Ataman Oztildirim 預估，美國經濟可能在 2023 年年初步入衰退，然後延續到 2023 年年中。

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